Tres jóvenes fueron acusados por intento de homicidio tras una brutal golpiza en Chos Malal

La agresión ocurrió en Chos Malal y derivó en cargos por tentativa de homicidio.

Tres jóvenes de entre 18 y 23 años fueron acusados por el intento de homicidio de un hombre de 30 años, tras una violenta agresión ocurrida en la madrugada del domingo en Chos Malal. La formulación de cargos fue realizada por el fiscal Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso durante una audiencia en la que también se debatieron medidas cautelares para los imputados.

El ataque tras una discusión

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió ayer entre las 6:22 y las 7 en una estación de servicio ubicada en la zona de Bartolomé Mitre y General Paz.

En el interior del comercio se produjo una discusión entre dos grupos. La víctima se retiró acompañada por un amigo, pero minutos después el conflicto continuó en la vereda de enfrente.

Según la teoría fiscal, cuando el hombre intentó reingresar al local fue perseguido por dos de los acusados. Al alcanzarlo en la puerta, uno de los imputados le habría propinado un golpe por la espalda en la cabeza con una botella de vidrio.

La víctima cayó inconsciente y, en ese momento, ambos imputados le habrían dado patadas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo con la intención de matarlo. El ataque se detuvo por la intervención de terceros.

Calificaciones y rol de un tercer acusado

El fiscal imputó a los dos agresores como coautores de homicidio en grado de tentativa, agravado por alevosía.

Respecto de un tercer joven, la fiscalía sostuvo que facilitó el ataque mediante un llamado telefónico y el señalamiento de la víctima, atribuyéndole una participación primaria.

Sin embargo, el juez de garantías Ignacio Pombo modificó esa calificación y lo consideró partícipe secundario.

Medidas cautelares

Ante la gravedad del hecho y el riesgo procesal, la fiscalía solicitó diez días de prisión preventiva para los tres imputados.

El juez resolvió dictar prisión preventiva por diez días para el hombre que golpeó con la botella y propinó patadas; prisión domiciliaria por el mismo plazo para el segundo atacante; y rechazó la detención del tercer involucrado a quien le impuso la prohibición de contacto con los involucrados y la obligación de presentaciones diarias.

Estado de salud de la víctima

La víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas fracturas de cráneo, hematoma subdural y edema cerebral.

Permanece internada en una clínica de la ciudad de Neuquén, donde fue derivada y sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado continúa siendo delicado.