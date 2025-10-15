Pasará una década tras las rejas por abusar de dos niñas de su familia en Neuquén

Un tribunal colegiado de la Ciudad Judicial de Neuquén condenó a un hombre, a 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en tres domicilios de la capital provincial. Los hechos, que se extendieron entre 2017 y 2023, sacudieron a la comunidad y culminaron hoy con la lectura del veredicto.

El fallo, emitido tras un exhaustivo juicio, encontró al imputado responsable de los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo familiar, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, en concurso real.

Durante el juicio de responsabilidad, el tribunal encontró pruebas suficientes para condenarlo por los aberrantes crímenes. En la posterior audiencia de determinación de la pena, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid había solicitado una condena de 12 años, considerando la gravedad de los hechos y el daño irreparable causado a las víctimas.

Las abusaba cuando estaban bajo su cuidado

La teoría del caso presentada por la fiscalía, y que fue determinante para la sentencia, demostró que el hombre aprovechaba la convivencia y el momento en que las niñas quedaban a su cuidado para cometer los abusos en diferentes domicilios de la capital neuquina.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, actuó como querellante institucional en representación de las víctimas, velando por sus derechos y acompañándolas a lo largo del proceso judicial.

El tribunal colegiado, integrado por la jueza Estefanía Saulí y los jueces Raúl Aufranc y Luis Giorgetti, dictó la pena por unanimidad, considerando la gravedad de los delitos y la vulnerabilidad de las víctimas.

Preservación de la identidad

Si bien el hombre fue declarado culpable y condenado, las autoridades judiciales decidieron resguardar su identidad, publicando solo sus iniciales, con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas y su familia, evitando su posible identificación y revictimización.

Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de denunciar cualquier sospecha de abuso infantil y la necesidad de proteger a los menores de situaciones de vulnerabilidad dentro de sus propios entornos familiares.