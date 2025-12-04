Piden 9 años de prisión para la condenada por provocar el incendio en el que murió su pareja en San Martín de los Andes

Durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, el fiscal jefe Gastón Ávila reclamó una pena de nueve años de prisión para Beatriz Esther Cayún, recientemente declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte, hecho ocurrido en febrero de 2024 y que tuvo como víctima a su pareja, José Emiliano Catricura.

El caso se remonta al 10 de febrero de ese año, entre las 8:30 y las 9:00, cuando la pareja regresó a la vivienda que compartían después de participar en una reunión comunitaria mapuche. Según la acusación, una discusión derivó en que Cayún arrojara nafta dentro del domicilio y encendiera un fósforo, desatando un fuego que avanzó con rapidez.

Una explosión trabó la puerta de salida y dejó atrapado a Catricura, quien finalmente logró escapar por la parte trasera de la casa, aunque con quemaduras en el 90% del cuerpo. Murió horas más tarde en el hospital local. La acusada también sufrió lesiones.

El pedido de la fiscalía

El tribunal encuadró legalmente el hecho como incendio seguido de muerte, conforme a los artículos 186 inciso 5 y 45 del Código Penal.

En su exposición, Ávila señaló que el mínimo legal previsto para este delito es de ocho años, pero solicitó un año adicional al considerar diversas circunstancias agravantes: la destrucción total de la vivienda, el fallecimiento de la víctima y el riesgo generado para el hijo en común de la pareja.

También mencionó la especial sensibilidad de la comunidad mapuche respecto del uso del fuego, marcada por experiencias traumáticas previas. Como atenuantes, remarcó la ausencia de antecedentes penales en Cayún y las lesiones que ella misma sufrió.

“No se advierte que Beatriz actuara condicionada por un contexto de violencia que disminuyera su responsabilidad”, sostuvo el fiscal.

La defensa planteó la inconstitucionalidad

Desde la defensa, en cambio, se pidió declarar inconstitucional el mínimo legal aplicable y se solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso.

La audiencia estuvo a cargo de los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz, quienes informaron que deliberarán en forma privada y comunicarán la sentencia en los próximos días.