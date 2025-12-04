Fuga en una comisaría en Roca: quiénes son los detenidos que rompieron las rejas y escaparon

La Policía de Río Negro desplegó un operativo cerrojo en Roca para dar con los dos detenidos que escaparon de la comisaría Tercera. Foto Archivo.

Roca volvió a quedar en alerta este jueves por la madrugada después de que dos detenidos se fugaran de la comisaría Tercera. La evasión ocurrió entre la 1:30 y las 2:30 y desató un importante despliegue policial en toda la ciudad, debido a la peligrosidad de los jóvenes involucrados y a las causas que enfrentan. Se solicitaron audiencias para declarar las rebeldías de los evadidos y una se llevará a cabo antes del mediodía.

El hecho se convirtió rápidamente en una prioridad para la Policía de Río Negro, que montó un operativo cerrojo, reforzó los controles en rutas y accesos a la región y emitió un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de los evadidos. Las autoridades aún intentan reconstruir con precisión cómo fue el escape y qué fallas se produjeron dentro de la unidad policial.

Quiénes son los evadidos

Los prófugos fueron identificados como Lucas Torres, de 18 años, y Ramiro Ezequiel Sosa, de 24. Ambos tienen se encontraban bajo causas judiciales graves.

Torres está imputado por el homicidio calificado de Julián Dobra, un crimen que impactó en la región en abril. Había sido detenido en septiembre luego de un avance clave en la investigación del Ministerio Público Fiscal, que lo ubicó como uno de los ocho implicados, junto con otros mayores y menores de edad. Cumplía prisión preventiva hasta mayo de 2026, fecha límite del proceso investigativo.

Sosa, por su parte, había ingresado el 20 de octubre por una causa de robo y se encontraba cumpliendo pena efectiva. Tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y esperaba una unificación de condenas.

Ambos fueron descriptos físicamente en el pedido de averiguación de paradero:

Torres: 1,70 metros, cabello negro, cutis trigueño, nariz rectilínea, orejas grandes y sin señas particulares.

Sosa: 1,65 metros, trigueño, cabello negro, ojos castaños, tatuajes en los antebrazos y nariz convexa.

Las autoridades aclararon que se desconoce la vestimenta que llevaban al momento de escapar.

Cómo escaparon los detenidos

Según la información oficial, los internos violentaron las rejas internas que dan a los patios y techos del sector de calabozos. Para lograrlo, habrían utilizado fuerza sobre la estructura metálica hasta “barreterar” los barrotes y abrir un acceso hacia el exterior. Luego continuaron su huida por los techos internos de la dependencia sin que ningún agente advirtiera el movimiento.

Todo ocurrió en silencio y en un lapso muy breve, entre las 1:30 y 2:30 de la madrugada. Cuando el personal policial detectó la ausencia, los jóvenes ya se encontraban fuera del edificio. Inmediatamente se activaron los protocolos internos y se notifió a las unidades cercanas.

El operativo de búsqueda en Roca

Desde la madrugada se desplegaron móviles en distintos puntos de la ciudad. Se alertó a todas las unidades policiales y se reforzó la vigilancia en rutas nacionales y provinciales. Los rastrillajes continuaron durante la mañana mientras los investigadores analizaban cámaras de seguridad internas y externas, movimientos previos y posibles rutas de escape.

La Policía pidió a la población no intentar intervenir por cuenta propia y, en caso de contar con información, comunicarse inmediatamente a los teléfonos 0298-4436721, 298-436711, al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.

Torres y la causa por el homicidio de Julián Dobra

Lucas Torres es una figura central en el expediente por el asesinato de Julián Dobra, de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado el 30 de abril pasado en la zona de bardas. Dobra había desaparecido el 16 de abril después de salir de su departamento de la calle General Paz. La autopsia determinó que había recibido dos disparos en la cabeza con un arma calibre 22.

Torres fue detenido tras un procedimiento en septiembre en el que se secuestró un celular que fue clave para reconstruir comunicaciones vinculadas al hecho. El MPF sostiene que el asesinato ocurrió entre dos y tres días después de la desaparición.