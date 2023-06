Piden dos años de prisión por amenazar a una jueza de Bariloche

Este martes se conocerá la pena de Sebastián Escalada, condenado por amenazas reiteradas en dos ocasiones a la exjueza de Familia Marcela Pájaro, actual camarista Civil de Bariloche. También fue declarado responsable por desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento y prohibición de realizar publicaciones con el fin de hostigar a la magistrada.

Los hechos comenzaron tres años atrás cuando la expareja de Escalada, junto con sus dos hijas, obtuvo permiso para viajar a Estados Unidos para visitar a su padre que atravesaba una enfermedad terminal. La mujer no volvió y el hombre no pudo regresar porque estaba deportado.

Durante la pandemia, Escalada realizó varias manifestaciones, cuestionamientos públicos, amenazas y llegó a circular con un vehículo ploteado con el nombre de la jueza acusándola de ser responsable de no poder ver a sus hijas.

“Escalada fue declarado responsable por dos hechos de amenazas simples y un hecho de desobediencia. Son casos en contexto de violencia de género. En la escala penal este tipo de delitos parten de 6 meses y se extiende por 5 años”, explicó el fiscal Martín Govetto.

Consideró que hubo agravantes ya que las acciones de Escalada fueron reiteradas y ocurrieron en ámbitos públicos ante otras personas, como en una charla académica y en el Juzgado de Familia. Por eso, pidió una pena de dos años de prisión condicional, con pautas de conducta como la prohibición de acercamiento y contacto con Pájaro y el control mensual en el Instituto de Presos y Liberados.

La abogada defensora de Pájaro, Karina Chueri, insistió en “no perder de vista el contexto de violencia de género en la causa”. Mencionó que a raíz de las amenazas y el hostigamiento por parte de Escalada, “cambió la actitud de una mujer fuerte, cambió su capacidad de trabajo, tuvo que tomarse una licencia. Necesitaba estar acompañada y tuvo que pedir custodia policial. Ese es el daño que produjo”.

Chueri coincidió en la pena solicitada por la fiscalía. “No es intención privarlo de la libertad, pero sí hacerle saber que no todo vale a la hora de reclamar el derecho. Menos frente a una persona que no tiene responsabilidad. El hecho escapaba de sus atribuciones como jueza”, consideró Chueri.

El abogado defensor de Escalada, Rodolfo Rodrigo, solicitó la pena mínima de 6 meses aunque adelantó que impugnará la sentencia. “A Escalada le dieron el máximo castigo: le sacaron a las hijas por una decision del juez. La mujer pidió ir a ver al padre a Estados Unidos durante tres meses porque estaba enfermo y la jueza no tomó ninguna precaución. No hubo ningún recaudo para que las hijas volvieran. Es un error garrafal jurídico”, cuestionó Rodrigo.

Respecto a las amenazas hacia Pájaro, Rodrigo consideró que “tremendizaron una pequeña cosa”.

Al término de la audiencia, Escalada tomó la palabra y aseguró que nunca fue su intención amenazar a Pájaro sino “mantener la unidad familiar”. “La denuncia por amenazas de muerte es una cortina de humo para tapar el error de la jueza. De todos modos, para mí no hubo error sino intención. Hace cinco años y medio que reclamo por volver a ver a mis hijas. Dije antes de que suceda que no iban a volver y no me prestaron atención. Es un secuestro”, planteó y concluyó: “Me acusan a mí de violencia de género, pero es exactamente al revés. Estan confundiendo a víctima y victimario”.