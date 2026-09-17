Mató de una puñalada por la espalda y quedó filmado en Neuquén: condenaron al asesino de Cristian Queupán

Lo apuñaló por la espalda y quedó filmado en Neuquén: condenaron al asesino de Cristian Queupán

El tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti declaró responsable de manera unánime a Héctor Gabriel Mercado por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán. Con este fallo, dado a conocer el miércoles por la tarde, la Justicia dio por acreditada tanto la autoría material como la intencionalidad del acusado en el hecho ocurrido a comienzos de noviembre de 2025.

Durante la resolución del debate, los magistrados determinaron que Mercado es autor del delito de homicidio simple, encuadrado en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

De esta manera, el tribunal descartó de forma categórica la hipótesis de legítima defensa presentada por la defensora Susan Vives, quien no negó la participación de su asistido pero había solicitado su absolución.

Un crimen a sangre fría

El trágico episodio tuvo lugar durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de las calles Domene y Olta. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry, la agresión se desencadenó en el marco de disputas previas entre las partes.

Según se detalló en los alegatos, Queupán se presentó en el domicilio del imputado sobre la calle Domene, donde arrojó piedras contra el portón e profirió insultos contra el acusado. Sin embargo, tras la intervención de un acompañante que se encontraba en el lugar, la víctima desistió de la agresión y comenzó a retirarse a pie.

La investigación demostró que, lejos de resguardarse, Mercado saltó el portón de su vivienda y persiguió a Queupán cuando este ya se encontraba a casi una cuadra de distancia. Al alcanzarlo, el agresor lo sorprendió por la espalda y lo atacó a traición, descartando cualquier tipo de riesgo inminente que justificara un accionar defensivo.

El asesinato quedó filmado

El ataque quedó grabado por dos cámaras de seguridad cuyas imágenes fueron exhibidas en la sala de audiencias por el personal de Criminalística. La estocada fue efectuada con un arma blanca de 32 centímetros —de 20 centímetros de hoja y mango plástico negro— que atravesó el tórax y provocó lesiones en estructuras pulmonares y vasculares vitales.

El informe de la autopsia confirmó que la puñalada perforó el pulmón y el corazón de Queupán, generándole una hemorragia interna masiva que le ocasionó la muerte en pocos minutos.

Tras la declaración de responsabilidad penal, el mismo tribunal deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de cesura, en la cual se debatirá la pena que le corresponderá cumplir al condenado.