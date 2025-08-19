Piden que el STJ confirme la condena contra un hombre acusado de abusar de su sobrina en Cipolletti

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro escuchó este martes los argumentos de las partes en un caso de abuso sexual agravado ocurrido en Cipolletti. El Fiscal General y el Defensor General de la provincia solicitaron que se confirme la sentencia condenatoria contra un hombre acusado de abusar en dos oportunidades de su sobrina adolescente dentro de la vivienda familiar.

La resolución final será comunicada el próximo 30 de septiembre, a las 12 horas, y definirá si el máximo órgano judicial sostiene o revoca la condena dictada en octubre de 2024 y ratificada en febrero de 2025 por el Tribunal de Impugnación de Río Negro.

Los hechos denunciados

Los abusos ocurrieron en Cipolletti, en la casa donde residía la víctima, junto a su abuela, el imputado y otros integrantes de la familia. De acuerdo a la denuncia, el hombre atacó a su sobrina en dos oportunidades aprovechando la convivencia y el vínculo de confianza.

La víctima finalmente relató lo sucedido a una pastora de su iglesia, quien alertó a la madre. A partir de ese testimonio inicial se abrió la causa penal, que derivó en una sentencia condenatoria en octubre pasado.

El recurso de la defensa

Durante la audiencia ante el STJ, el abogado particular del imputado cuestionó la validez de las decisiones anteriores y pidió que se deje sin efecto la condena. Sostuvo que había “imprecisiones y contradicciones” en el relato de la adolescente, especialmente respecto de la disposición de los espacios de la vivienda.

El defensor planteó la hipótesis de un presunto complot entre la madre de la víctima y los hijos para perjudicar al acusado. Según su postura, las inconsistencias en los testimonios restaban verosimilitud al hecho denunciado.

La postura del Defensor General

En representación de la adolescente, el Defensor General adhirió a los argumentos de la Fiscalía. Explicó que este tipo de delitos se desarrollan en ámbitos privados y que la valoración del testimonio de la víctima resulta clave.

Subrayó que los agravios planteados por la defensa ya habían sido considerados en etapas anteriores y carecían de fuerza para desacreditar la sentencia. Agregó que la ausencia de estrés postraumático o la falta de espontaneidad en el relato no implican la inexistencia del hecho denunciado.

La respuesta de la Fiscalía

El Fiscal General de la provincia refutó esa teoría y destacó la coherencia del testimonio brindado en Cámara Gesell. Señaló que los profesionales que intervinieron no hallaron indicios de confabulación y validaron tanto el contenido verbal como el lenguaje corporal de la víctima.

Remarcó además que los testigos presentados por la defensa no ofrecieron información concreta sobre los hechos investigados y se limitaron a manifestaciones de carácter subjetivo a favor del imputado. Por eso, pidió al STJ que confirme la condena dictada en primera instancia.

El debate ante el STJ y próxima resolución

La audiencia se desarrolló de manera presencial, pero la víctima y el imputado participaron a través de la plataforma Zoom. No hicieron uso de la palabra.

Tanto el Fiscal General como el Defensor General coincidieron en la necesidad de rechazar el recurso extraordinario de la defensa. Aseguraron que el relato de la víctima fue sólido, creíble y respaldado por pericias psicológicas, por lo que la condena debía ser confirmada.

El STJ de Río Negro dará a conocer su fallo el 30 de septiembre a las 12 horas. La expectativa está puesta en si ratificará la condena impuesta en octubre del año pasado o si hará lugar al recurso de la defensa.