Murió un interno en el Penal 2 de Roca: ordenaron una autopsia para determinar la causa del deceso
Un hombre de 68 años murió en el Penal 2 de Roca. La fiscalía investiga si el fallecimiento estuvo relacionado con patologías previas y ordenó una autopsia.
Un interno de 68 años fue hallado sin vida en el Penal 2 de Roca. La fiscalía ordenó la autopsia y la revisión de su historial médico para determinar si su fallecimiento estuvo vinculado a patologías previas.
Según indagó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre padecía hipertensión, diabetes y problemas cardíacos, condiciones que podrían haber sido determinantes. El gabinete de Criminalística y las fiscales de turno, Norma Reyes y Yamila Vera, intervinieron en la investigación.
Investigación en curso
La autopsia se realiza en el transcurso de esta mañana y los resultados estarían disponibles este miércoles. Fuentes judiciales indicaron que el detenido presentaba un cuadro de salud crónico que requería seguimiento permanente.
La fiscalía busca establecer si la atención médica brindada en el penal fue adecuada y si se cumplían los controles necesarios para garantizar su tratamiento.
Comentarios