Murió un interno en el Penal 2 de Roca: ordenaron una autopsia para determinar la causa del deceso

El Penal 2 de Roca fue escenario de la muerte de un interno de 68 años; investigan las causas.

Un interno de 68 años fue hallado sin vida en el Penal 2 de Roca. La fiscalía ordenó la autopsia y la revisión de su historial médico para determinar si su fallecimiento estuvo vinculado a patologías previas.

Según indagó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre padecía hipertensión, diabetes y problemas cardíacos, condiciones que podrían haber sido determinantes. El gabinete de Criminalística y las fiscales de turno, Norma Reyes y Yamila Vera, intervinieron en la investigación.

Investigación en curso

La autopsia se realiza en el transcurso de esta mañana y los resultados estarían disponibles este miércoles. Fuentes judiciales indicaron que el detenido presentaba un cuadro de salud crónico que requería seguimiento permanente.

La fiscalía busca establecer si la atención médica brindada en el penal fue adecuada y si se cumplían los controles necesarios para garantizar su tratamiento.