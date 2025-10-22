Crimen de Marisa Coliman en Luis Beltrán: un jurado lo declaró culpable y ahora pidieron prisión perpetua

El Ministerio Público Fiscal solicitó este miércoles prisión perpetua para Nicolás Ezequiel Medina, declarado culpable por unanimidad por un jurado popular del homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman. El hecho ocurrió el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, y el debate finalizó con la audiencia de cesura en los tribunales penales de Roca.

La fiscalía, encabezada por la fiscal jefa, Teresa Giuffrida argumentó la solicitud en base a la gravedad del hecho y al antecedente penal previo de Medina, quien ya contaba con una condena por abuso sexual simple de 2022. El pedido incluyó la revocación de la condicionalidad de esa pena y la unificación en una única condena perpetua.

El pedido de la fiscalía y la querella

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el homicidio de Coliman se trató de un hecho «extremadamente violento y cargado de crueldad», lo que justificaba la pena máxima prevista por la ley. También solicitó que las costas del proceso incluyan el monto correspondiente a la pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Bariloche, conforme a las acordadas vigentes del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

La querella, a cargo del letrado Manuel Maza y que representa a los hijos de la víctima, acompañó íntegramente la solicitud fiscal. «Esta es una pena efectivamente indivisible, con lo cual no hay otra modalidad que no sea en una prisión perpetua basada en la calificación que resolviera el jurado popular», expresó la parte querellante.

La posición de la defensa

Por su parte, Juan Pablo Chirinos el defensor penal público coincidió en que corresponde una pena de prisión perpetua, aunque pidió que se determine expresamente la extensión temporal y los alcances del cómputo, solicitando que se reconozca el derecho a la libertad condicional a los 35 años.

«Creo que una pena perpetua es cruel, inhumana y desproporcionada, pero no puedo dejar de señalar, como dijo la fiscal, que esta pena ha sido admitida por nuestro ordenamiento jurídico», dijo Chirinos.

Y agregó: «Ninguna persona puede morirse en la cárcel por una pena indeterminada. Una pena a perpetuidad a cumplir en establecimientos carcelarios, es una pena de muerte en cuotas, que está prohibida por nuestro ordenamiento».

El abogado también planteó que, dado que el jurado popular no coincidió plenamente con la calificación legal inicial de la fiscalía —al no incluir el agravante de femicidio—, las costas del proceso deberían ser distribuidas de manera prudente entre las partes.

En relación a la prórroga de la prisión preventiva que luego solicitó Giuffrida, la defensa pidió que, en caso de extenderla, se haga en modalidad domiciliaria con dispositivo electrónico, mientras que la fiscalía y la querella pidieron mantener la prisión preventiva hasta la firmeza de la sentencia.

La resolución del juez y próximos pasos

El juez de juicio resolvió prorrogar la prisión preventiva de Medina en los mismos términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, al considerar que existe riesgo de fuga. La defensa anticipó que impugnará la decisión.

El magistrado anunció que el próximo miércoles 29 de octubre a las 12.00 dará lectura integral a la sentencia y a la resolución de la pena. Hasta entonces, el acusado continuará detenido bajo prisión preventiva.

El veredicto del jurado

El jurado popular integrado por seis mujeres y seis varones había declarado culpable a Nicolás Medina por el delito de homicidio agravado por ensañamiento (apartándose del agravante de femicidio), pero lo absolvió por el cargo de tentativa de abuso sexual con acceso carnal. Además, lo encontró culpable por lesiones leves contra el hijo de la víctima.

El juicio fue el número 23 realizado bajo el sistema de jurados en Río Negro y fue transmitido en vivo por las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. El debate comenzó el 8 de septiembre y se extendió durante toda la semana, con la declaración de más de 23 testigos, entre ellos el hijo de Marisa, personal policial, médicos forenses y vecinos de Luis Beltrán.

El crimen de Marisa Coliman

Según la acusación, el hecho ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo 23 de julio de 2023, en una vivienda conocida como el “Conventillo de García”, donde Marisa Coliman vivía junto a su hijo.

Medina, de 23 años, habría enviado al joven a comprar bebidas y, en ese lapso, intentó abusar de la mujer. Al ser rechazado, la atacó con extrema violencia, provocándole la muerte. Cuando el hijo regresó, el agresor lo hirió con un arma blanca y luego escapó del lugar.