Policía de Bariloche acusado de femicidio continuará preso hasta el final de la investigación

La demora en completar pericias balísticas, estudios sobre prendas secuestradas y “reconstrucciones virtuales”, entre otras medidas solicitadas por la fiscalía, justificaron una nueva prórroga de la investigación por el femicidio del que está acusado el policía Emerson Marín, a quien le extendieron también la prisión preventiva.

Según las constancias reunidas hasta ahora en la causa, en la madrugada del pasado 30 de julio Marín mató de un disparo en el cuello a Cristina Civardi, también policía, con quien mantenía un vínculo de pareja desde hacía un mes. Ambos habían ingresado poco antes en la vivienda del barrio Lera donde se produjo la tragedia.

El juez de Garantías César Lanfranchi aceptó hoy los argumentos expuestos por el fiscal Martín Lozada, con la adhesión del querellante Martín Govetto.

El abogado defensor Diego Navarro no se opuso a extender la investigación preparatoria hasta el 1 de agosto, pero sí a la prórroga de prisión preventiva. Propuso en cambio para Marín una medida de prisión domiciliaria a cumplir en la casa de una tía en Villa Regina. Dijo que la radicación en otra localidad era para evitar exponerlo a posibles manifestaciones.

El fiscal Lozada argumentó que la prisión preventiva era la medida cautelar apropiada por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, sumado a la “única pena posible” de prisión perpetua que le correspondería de ser encontrado culpable.

Señaló que si le otorgan una medida de libertad asistida Marín podría entrar en contacto con “compañeros de fuerza”, a quienes consideró “próximos desde el punto de vista emocional”, lo cual podría servirle para “influir y mejorar su situación procesal”.

En cuanto a la investigación señaló que hay medidas pendientes como una pericia balística solicitada a la Unidad Técnico Científica de Viedma, pericias sobre prendas, una pericia “papiloscópica” sobre otros elementos secuestrados, el análisis de una suela de calzado, cotejos de identidad caligráfica y “reconstrucciones virtuales que han sido peticionadas”.

Intentos frustrados de la defensa

El defensor de Marín dijo que “no se pueden enrostrar al imputado las falencias de la administración” y la demora en la producción de pruebas “solicitadas desde el primer día de iniciado el proceso”. Subrayó que es “la tercera prórroga” de la investigación, pero en definitiva acordó con la extensión.

Luego desarrolló largos argumentos en favor de poner fin a la prisión preventiva del policía. Dijo que se violaba el principio de inocencia y que se le aplicaba una “pena anticipada”. Propuso “morigerar” la medida por una prisión domiciliaria tras sostener que “el peligro de fuga nunca existió”.

Navarro repitió una y otra vez sus razones hasta que el juez lo interrumpió con el pedido expreso de que continúe solo si tenía algo nuevo para decir.

Aunque no era motivo de análisis en la audiencia, el defensor también cuestionó la calificación de femicidio y dijo que “la carátula debe ser otra”.

El juez Lanfranchi finalmente resolvió habilitar la prórroga de la investigación y también la prisión preventiva de Marín en un establecimento penitenciario hasta el control de acusación, previo al juicio oral, que debería ser con jurado popular. Habló de los riesgos procesales y sostuvo que hay testigos que también son policías (una mujer entre ellos) “que deben ser protegidos”.

El defensor de Marín hizo un último intento con una “revocatoria”, con quejas por la dilación y una referencia comparativa a la causa “Cárdenas/Carrasco”, por los dos jóvenes asesinados por la policía en 2010. La fiscalía rechazó de plano ese argumento porque aquella causa demoró diez años y la de Marín apenas lleva unos meses. El juez también hizo una observación parecida y rechazó la revocatoria.