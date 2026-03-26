Imputan por homicidio culposo a una docente y un guardavidas tras la muerte de un niño en una pileta de Roca

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra una profesora de natación y un guardavidas por el fallecimiento de un niño de 11 años. El trágico hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2023 durante una clase en la pileta municipal de General Roca, provincia de Río Negro.



Los detalles del hecho en la pileta municipal

Según la acusación fiscal, el incidente se produjo alrededor de las 11:40 de la mañana. En ese momento, los imputados tenían bajo su supervisión a un grupo de seis niños y niñas, entre los cuales se encontraba la víctima.

Durante la realización de un ejercicio de natación indicado por los profesionales, el menor no salió a la superficie junto al resto de sus compañeros. La fiscalía sostiene que esta situación fue advertida «minutos después» por los encargados, quienes retiraron al niño del agua e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.

La acusación: Omisión del deber de cuidado



Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados omitieron el deber de cuidado al no advertir lo que sucedía de manera inmediata.

Según el informe oficial: “Ese tiempo de inmersión prolongada sin supervisión efectiva ni asistencia inmediata provocó que el menor sufriera un episodio de ahogamiento por sumersión, falleciendo como consecuencia de una asfixia”.

La calificación legal aplicada es homicidio culposo (Artículos 45 y 84 del Código Penal), basándose en pruebas que incluyen la autopsia y ampliación del Cuerpo de Investigación Forense, los registros de cámaras de seguridad del predio, testimonios recolectados mediante Cámara Gesell y los informes del Gabinete de Criminalística y del municipio de General Roca.

La postura de la defensa y las teorías del caso

Por su parte, el defensor penal público rechazó la formulación de cargos, argumentando que no existen elementos suficientes en esta instancia. La defensa solicitó un estudio histopatológico para determinar si el deceso pudo estar vinculado a una patología previa y no a una negligencia.

Ante la presencia de los padres de la víctima, la Jueza de Garantías interviniente señaló que la investigación deberá determinar si la muerte fue producto de una imprudencia de los cuidadores o si se trató de una consecuencia de una condición médica preexistente que no se habría podido evitar aun con la debida diligencia.

Plazo de investigación y próximos pasos



Finalmente, la magistrada dio por formulados los cargos contra la docente y el guardavidas. Se estableció un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria, tiempo en el cual las partes deberán profundizar la producción de prueba para esclarecer las responsabilidades penales.