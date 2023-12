Declararon culpables a una joven pareja de estafadores de Roca

La joven pareja de Roca que estaba siendo juzgada por varias estafas con edificación de viviendas y provisión de materiales de construcción, fue declarada culpabale por un tribunal de juicio. Se les comprobaron diez hechos y ahora solo resta se que les imponga la pena, que podría llegar a ser de prisión efectiva.

Nicolás Fotti (26) y su pareja Carla Sosa (27) había intentado llegar a un acuerdo de juicio abreviado, pero no prosperó, por lo que fueron llevados a juicio oral y público por los hechos ocurridos entre mediados de 2020 y mediados de 2022.

Uno de los lugares donde funcionó el corralón de Intec denunciado por estafas en Roca. Foto: Alejandro Carnevale

El Tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, sostuvo que el paquete de pruebas presentado por la fiscalía y la parte querellante fue “preciso, convergente y concordante” para tener “certeza positiva” sobre los hechos y la culpabilidad de los acusados.

En dos casos, se consideró probada la estafa por la no construcción de la vivienda contratada por las víctimas. “Fueron engañados, las casas nunca llegaron a construirse”, indicaron los jueces en su veredicto. “No fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas. La participación de un escribano en el contrato y la firma de pagarés era para darle una apariencia de seriedad y seguridad al negocio jurídico, que de no haber sido así, probablemente no se hubiera realizado. Toda esa tarea fue parte de una maniobra cuyo objetivo era asegurar la disposición patrimonial de las víctimas”.

Entre sus fundamentos el Tribunal recalcó que “la empresa constructora InTec no tenía habilitación comercial para la actividad, tampoco profesionales propios de la actividad como arquitectos o maestro mayor de obra, no había planos ni se especificaba la cantidad y la calidad de los materiales comprometidos”.

En los otros ocho casos, las estafas se configuraron con la venta de materiales de construcción a través del comercio que dirigían los imputados, que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en AFIP ni en el Registro de Personas Jurídicas. “La venta de materiales en ferretería Terrasur era un escaparate para atrapar incautos. No tenía habilitación comercial y vendía materiales de construcción que no tenía en su haber. La modalidad de acopio era una falsedad, porque no tenían en su poder los materiales que vendían. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial”, se expresó.

La pena para los estafadores podría ser la cárcel

La próxima etapa del proceso es la audiencia de cesura, prevista para el próximo 23 de frebro del año que viene, en la que se definirá el monto de la pena que deberán cumplir las personas condenadas.

Por la integración del tribunal, se trata de un proceso en el que la fiscalía podría llegar a pedir una pena superior a los tres años, es decir, de cumplimiento efectivo.

¿De cuánto fueron las estafas?

El abogado querellante Federico Dalssaso quien había coindidido con la fiscalía en solicitar la declaración de culpabilidad, señaló que las víctimas son todas personas trabajadoras, con necesidad, que confiaron en Fotti y Sosa.

Explicó que los jóvenes engañaron a sus clientes por cifras que en algunos casos superaron los 14.000 y 17.000 dólares.