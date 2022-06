Asumió uno de los jueces penales más jóvenes de Neuquén

Marco Daniel Lupica Cristo juró ayer como juez de Garantías y se incorporó al Colegio de Jueces de la capital de Neuquén. Tiene 33 años, nació en Cutral Co, se recibió en la Universidad Católica de Salta, trabajó en estudios jurídicos, en la fiscalía de Estado e ingresó al Poder Judicial en 2015. Su último destino fue como asistente letrado en la fiscalía de Violencia de Género.

Le tomó juramento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya. También asistieron los vocales Alfredo Elosu Larumbe, Gustavo Mazieres y Germán Busamia; jueces y juezas de Garantías como Lucas Yancarelli, Gustavo Ravizzoli, Estefanía Saulí y Patricia Lúpica Cristo, hermana del nuevo magistrado, familiares, empleados judiciales, entre otros.

Ahora el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción tiene 8 integrantes, de los cuales sólo dos son mujeres.

Lupica Cristo ganó el concurso respectivo en el Consejo de la Magistratura con 63,24 puntos sobre 100. En la entrevista con los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, previo a que le prestaran acuerdo, dejó algunas definiciones interesantes.

Definiciones del nuevo juez

• Sobre la transparencia: «Todos nosotros tenemos aspiraciones profesionales y afinidades políticas. Contémosle a la gente, siempre que no vaya en desmedro de la imparcialidad que el cargo requiere. ¿Cómo le brindamos transparencia al pueblo si no sabe nada de nosotros».

• Sobre las tomas de tierras: «No están reclamando porque se les ocurre, no se metieron en esa chacra porque sí. El reclamo que está atrás es el acceso a la vivienda. Y cuando la fiscalía ordenó el desalojo, la policía le contestó que tenga en consideración que en el lugar hay mujeres embarazadas, niños, adultos mayores».

• Sobre la perspectiva de género: «debe ser trasversal a todo el Poder Judicial. A veces la resolución judicial no es con perspectiva de género porque no llega la información completa. Yo voy todos los días a la Ciudad Judicial en mi auto, pero nos pasa que la víctima no viene porque no tiene para pagar el transporte».