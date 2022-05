La Corte falló a favor de la fiscal que investigó a Urribarri en Entre Ríos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja planteado por la defensa la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento por su actuación en una investigación que descubrió una red de desvío de fondos públicos en esa provincia, que golpea al exgobernador Sergio Uribarri.

La Corte Suprema aseguró que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de rechazar por defectos formales una apelación de Goyeneche contra el proceso que podría terminar con su destitución atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio.

La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que acaba de conseguir la condena a ocho años de cárcel del exgobernador Urribarri, se convirtió en la acusada de un juicio político que avanza a toda velocidad, pero que ahora podría frenarse por el fallo de la Corte.

En este escenario, la Corte Suprema, instó a los jueces locales que tomen la causa y resuelvan la cuestión de fondo planteada por la funcionaria del Ministerio Público.

La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.

“Como se advierte, la decisión apelada cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional (art. 18)”, argumentó la Corte.

Goyeneche denuncia que la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” -que no es la de la condena del exgobernador, es un caso todavía más escandaloso-, mientras que los abogados que pidieron su destitución, de origen radical, dicen que ella no es lo que aparenta, que en realidad pactó con el poder para simular avances judiciales que no son tales y que de esta supuesta conspiración participa también su jefe, el procurador de la provincia, señaló lanacion.com