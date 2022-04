Tres cargos designados a fiscales sin concurso en Río Negro no están creados

La mayoría de las designaciones a dedo que ensayó sin éxito el Ministerio Público Fiscal de Río Negro están en concurso, pero no todas. Algunos cargos que fueron adjudicados sin pasar por el Consejo de la Magistratura no están abiertos. Si bien desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron que están creados, no se están concursando.

No hay resoluciones públicas sobre los cargos para la fiscalía titular de Allen y para dos cargos de fiscales adjuntos en Cinco Saltos. El resto de los puestos están en concurso: Catriel, Cipolletti -3-, Roca, Choele Choel y Cinco Saltos.



Es decir que a la fecha no hay presupuesto aprobado para tres de los 10 cargos que se designaron la semana pasada y que luego fueron derogados por el Procurador Jorge Crespo.



Todos los que corresponden a la Cuarta Circunscripción se abrieron en octubre del año pasado y se encuentran en etapa de evaluación. Distinto es el caso de los dos cargos de la Segunda Circunscripción; el de Roca y Choele Choel que se abrieron en 2019 y aún no se resolvieron.



Incluso Crespo tuvo que resignar recursos para Roca donde pretendía sumar siete fiscales adjuntos para el MPF, pero lo obligaron a recortar por la emergencia económica que desató la pandemia del coronavirus.



Finalmente quedó uno solo que está vacante. En agosto del 2020, en pleno pico de la primera ola de covid, el Consejo de la Magistratura le solicitó a Crespo que dispusiera “un orden de prioridad en cuanto a los concursos del del Ministerio Público”.

Algunos nombres que compiten por los concursos



Uno de los cargos para fiscal adjunto en Cipolletti se abrió el 27 de octubre de 2021. La inscripción se cerró el 3 de diciembre del año pasado y hay 30 inscriptos. El puesto que iba a ocupar la fiscal adjunta de Cipolletti Annabella Camporesi en Allen no está en concurso. Es decir que hasta el momento no cuenta con presupuesto oficial.



También en Cipolletti ingresó a concurso un cargo para fiscal titular que se abrió la misma fecha: 27 de octubre de 2021. Es quizá el cargo más codiciado de los puestos que hay en disputa.

Si bien solo hay 16 inscriptos, varias son fiscales actualmente: Alejandra Altamira, quien fue la designada sin concurso para el puesto, Camporesi fiscal adjunta sin concurso en Cipolletti que iba a ocupar ese lugar en Allen, y las adjuntas Yesica Montenegro y Laura Olea.



También aparecen dos abogados reconocidos en Cipolletti, Diego Vázquez quien fue secretario de Gobierno durante los primeros años de gestión de Aníbal Tortoriello e Iván Chelia quien forma parte del mismo estudio jurídico.



Ambos profesionales también están anotados en el otro cargo para fiscal que se concursa en Cipolletti. Aparece en esa lista Michel Rischmann quien formó parte del staff de defensores en la causa a José Luis Forno por asociación ilícita, uno de los juicios más grandes de la historia cipoleña. Repiten postulación las fiscales Camporesi, Altamira, Olea y Montenegro.



En esa lista figura Gastón Leiva, responsable de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. El caso de Leiva también es particular ya que la última vez que se postuló para adjunto en la Segunda y Cuarta Circunscripción tuvo mucho acompañamiento político, pero perdió en votación dividida. La carta de presentación de Leiva es justamente su investigación en la causa Forno.



El puesto de fiscal adjunto para Catriel tiene nueve inscriptos y se abrió el 7 de octubre pasado. Figura en esa lista Andrea Bolognese quien había sido designada por Crespo para subrogar ese lugar. El de Cinco Saltos, que hay un cargo y no tres como se designaron, tiene 21 postulantes y está en etapa de evaluación.

La decisión de anular las subrogancias dividió aguas entre las y los postulantes que litigan de manera particular. Mientras que algunos opinaron que de ahora en más el concurso se va a desarrollar con mayor transparencia y control público, otros sostuvieron que el intento de nombrar funcionarios a dedo ya opacó todo el proceso de selección.

El mecanismo de selección por concurso

En este estadio del proceso – que se denomina evaluación de antecedentes – se analizan los curriculums (títulos, cursos, ejercicio de la docencia) y se fija un puntaje. Luego hay una instancia de examen escrito que arroja otra calificación y finalmente la entrevista que también otorga puntaje.



En esas tres etapas los aspirantes deben sumar al menos 70 puntos para seguir en carrera.

Luego se pasa a una terna y la decisión queda en manos de los votos que esgrimen los miembros del Consejo de la Magistratura. Esta definición es la etapa más discrecional ya que si bien requiere de justificación, es la más subjetiva.



La rapidez del proceso de selección depende de la urgencia que tenga el organismo de cubrir los cargos. En promedio pueden demorar entre seis meses y un año.



Se estima que la mayoría se resolverá antes del receso invernal, sobre todo por el apuro de la Procuración para sumar más fiscales para las investigaciones.