Por estafas con viviendas, denunciaron penalmente a empresario de la construcción en Roca

Los «daños y perjuicios» que casi medio centenar de personas denunciaron solo en Río Negro contra la empresa “AZ Construcciones”; dieron un nuevo giro con denuncias penales por estafa contra el apoderado de la firma, este mes.

Un grupo de 18 personas radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal el viernes pasado. La mayoría son personas que ya los habían demandado en el ámbito civil por “incumplimiento de contrato”, pero decidieron ir por más, ya no solo buscando resarcimiento sino también una pena.

El colectivo de damnificados, con representación legal del abogado Nicolás Suarez Colman, acusó al apoderado de la firma, Néstor Fabián Jaramillo, de haber cometido este delito en el marco de operaciones comerciales de construcción de viviendas industrializadas.

“La maniobra tenía por objeto ofrecer mediante la empresa AZ Construcciones la venta y construcción de viviendas prefabricadas mediante el financiamiento a los compradores, garantizando la construcción dentro de un plazo que luego de verse ampliamente agotado, las viviendas no se construían o de realizarlo se hacían de forma completamente defectuosa”, sintetizaron.

Entre los hechos denunciados, aseguran que el titular de AZ los engañó para obtener un beneficio económico a través de sus clientes, lo que generó “daños irreparables”. Además, aseguraron que ante el intento de contacto, los empresarios reaccionaban con constantes evasivas.

Durante septiembre, otro caso más llegó a la justicia penal y ya está en etapa de investigación. Se trata de la familia del hombre que murió esperando que le empiecen a construir la casa tras dos años de espera y luego de haber pagado gran parte del inmueble.

El hombre había firmado contrato con «AZ» en 2020 por una casa llave en mano. Días después, pagó el 50% por ciento del valor de la propiedad, pero hubo demoras y ninguna concreción. En marzo de este año, el cliente falleció producto de enfermedades que se desataron tras un cuadro de depresión.

El abogado que representa a la viuda del hombre elevó la denuncia el 6 de septiembre pasado en la Fiscalía 4, a cargo de la fiscal Silvana García. Sobre ese caso puntual, desde la Fiscalía explicaron que la denuncia está en etapa de investigación y recolección de documentación y medidas de prueba.

“No puede ser que estemos padeciendo la falta de vivienda digna mientras ellos están disfrutando, vendiendo y riéndose de nosotros” Mujer jubilada denunciante

“El mismo denunciado, la misma maniobra, los mismos efectos. Jaramillo Néstor Fabián enriquecido y las víctimas perjudicadas económicamente”, aseguró el abogado Colman en su denuncia, como hilo conductor común en todos los casos.

“La fiscalía deberá evaluar la procedencia de extender la imputación a algún otros integrantes de la compañía que hayan sido partícipe necesario o encubridor de los hechos”, puntualizaron en el texto de la denuncia y pidieron que se inicien medidas puntuales para poder investigar.

Además, los damnificados apuntaron que la empresa -que cambió sus números de contacto- continúa operando en la región, con propaganda por redes sociales y difusión callejera de sus servicios más allá del alto valle.

Esta es la segunda empresa de Roca denunciada por estafas en el ámbito penal. La primera registrada por este medio fue «Intec»; por la cual ya se formularon cargos a dos personas y avanza la investigación. Además, la firma cordobesa «Del Lazio» también fue denunciada por varios vecinos de Roca y ya se registran sentencias en el ámbito civil por «incumplimiento contractual».

Delito de estafa 6 años de prisión es la pena máxima prevista en el artículo 172 del Código Penal, por el delito de estafa. La mínima es un mes.

Falta de planos y permisos

Hasta el 27 de junio de este año, había 20 demandas judiciales presentadas en distintos juzgados de Río Negro contra AZ, y 17 presentaciones en Defensa al Consumidor. Esas denuncias fueron en aumento en los últimos meses así como también los fallos judiciales en el ámbito civil.

En la denuncia, advirtieron sobre la falta de planos de obras aprobados y de permisos municipales entre otras irregularidades. Tampoco se constató que haya materiales necesarios en acopio para levantar las viviendas comprometidas.

Muchos de los damnificados, ante el incumplimiento, tuvieron que salir a alquilar casas, hacer frente a créditos para cumplir con los adelantos que la empresa pedía, entre otras situaciones particulares.

Varias sentencias

La primera sentencia a favor de una clienta fue el 26 de mayo de este año en Roca. Se trató de una sentencia interlocutoria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de esa ciudad, tras una demanda por daños y perjuicios.

El fallo decretó la “inhibición general de bienes respecto de AZ Construcciones y Néstor Fabián Jaramillo (…)”. Esta medida cautelar consiste en una prohibición para vender, donar o dar en garantía de sus bienes y ocurre cuando un embargo no puede hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir el importe reclamado.

La segunda fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma el 7 de julio y ratificó un fallo de primera instancia (de noviembre de 2021) en el que se determinó que la constructora «incumplió con su deber de información en el marco de una relación de consumo». Por eso, la constructora debía devolverle a la clienta las cuotas y resarcirla por daño moral y punitivo.

Luego, en agosto y septiembre, siguieron al menos cinco sentencias más, de las cuales tres fueron definitivas, dictadas por las Cámaras de Apelaciones en lo Civil de Roca y de Viedma.

Solo por mencionar algunas, el 3 de agosto la Cámara de Viedma falló y rechazó un recurso de apelación interpuesto por el demandado ante un caso que avanzó. Cinco días después (08-08), la Cámara de Roca volvió a ordenar una inhibición general de bienes respecto de AZ Construcciones y Néstor Fabián Jaramillo, nuevamente por el caso de otra clienta.