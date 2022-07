Condenaron a «AZ Construcciones»: deberán devolver cuotas e indemnizar a una clienta

La empresa de viviendas prefabricadas de Roca, que ya tenía cerca de medio centenar de denuncias en la región entre demandas civiles y presentaciones Defensa al Consumidor de Río Negro, fue condenada por la cámara de Viedma tras la demanda de una vecina por daños y perjuicios.

Esta sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma fue dictada el 7 de julio y ratificó un fallo de primera instancia (de noviembre de 2021) en el que se determinó que la constructora «incumplió con su deber de información en el marco de una relación de consumo».

Ahora, la constructora, con sede central en Roca, deberá devolverle a la clienta las cuotas que pagó por una casa, además de resarcirla el daño moral y punitivo.

A casi cuatro meses de la publicación de RIO NEGRO sobre la ola de denuncias por “incumplimiento contractual” a estas dos constructoras, un segundo fallo judicial le dio la razón a los demandantes por incumplimiento de contrato en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor.

En este caso, la clienta había empezado a pagar una casa prefabricada pero cuando quiso adelantar cuotas a través de una transferencia bancaria, le dijeron que solo le recibían plata en efectivo. Se asesoró y comprobó que el contrato era muy poco claro. Pudo ver las omisiones que terminaban afectando su validez.

Según le dijeron, al completar el 50% de la vivienda comenzaría la obra. El monto restante se financiaría entre 36 y 60 cuotas fijas y en pesos con un interés anual del 48%. Quedó establecido que la compradora no tendría gastos extra.

Entre los vacíos del contrato, la vivienda estaba descripta «de manera incompleta», y no se le entregó la documentación completa firmada por el vendedor donde constaban todas las características de la casa, además de las condiciones financieras del contrato.

Cuando todo se volvió sospecha y duda, decidió acudir a la justicia para que se cumpla el contrato o bien le restituyan el dinero, pero la empresa no se presentó a una audiencia citada y remitió una carta documento.

«AZ Construcciones» había apelado el 17 de noviembre de 2021 y presentó un recurso ante la cámara, pero finalmente resultó rechazado. Para la constructora, la jueza de primera instancia no tenía posibilidades de “saber cómo repercutieron anímicamente en la consumidora los hechos acontecidos, y no es factible su sostenimiento a partir de meras presunciones judiciales”.

Entonces, la sentencia de segunda instancia tuvo en cuenta que esto fue más allá de la «ejecución de un contrato”, sino que el perjuicio surge por la «frustración de la posibilidad que se había proyectado la actora de tener la casa propia y con ello afectado su derecho de vida”, dictaron en el fallo.

“Además, demandó la dedicación de tiempo para enfrentar la malograda compra emprendida, al tener que buscar asesoramiento legal, concurrir infructuosamente a mediación ante la incomparecencia del accionado y en definitiva, encarar esta causa, dejando de gozar aquellas cosas que eran de su interés”, concluyeron.

Denuncias 37 demandas civiles y denuncias a Defensa al Consumidor por incumplimiento de contrato tenía AZ hasta hace un mes.

Precedente

La primera sentencia a favor de una clienta fue el 26 de mayo de este año en Roca. Se trató de una sentencia interlocutoria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de esa ciudad, tras una demanda por daños y perjuicios.

El fallo decretó la “inhibición general de bienes respecto de AZ Construcciones y Néstor Fabián Jaramillo (…)”. Esta medida cautelar consiste en una prohibición para vender, donar o dar en garantía de sus bienes y ocurre cuando un embargo no puede hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir el importe reclamado.

En este sentido, el último es el segundo fallo firme contra la empresa «AZ» que este medio registró según información judicial de acceso público.

Además, hasta el 27 de junio había 20 demandas judiciales presentadas en distintos juzgados de Río Negro contra AZ, y 17 presentaciones en Defensa al Consumidor.

Cabe recordar que este no es la única empresa denunciada. También la firma «Del Lazio Constructora» cuenta con varias demandas por las mismas causas. La empresa cordobesa tenía hasta hace un mes, tenía 21 demandas civiles en la provincia y cerca de 51 en Defensa al Consumidor.