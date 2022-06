Tensión en una empresa de viviendas: se encadenó en Roca para que le terminen la casa

Jubilada y tras viajar casi 60 kilómetros, una mujer se encadenó este mediodía en la sede central de la empresa «AZ Construcciones» sobre calle Bolivia para pedir respuestas urgentes ante demoras en la edificación de su vivienda, la cual habría adquirido tras la firma de un contrato con esa firma en 2020.

Según su testimonio, luego del acuerdo contractual y de varios meses de espera, en diciembre de 2020 la llamaron para informarle que no iban a realizar los trabajos debido a la pandemia de coronavirus y hasta el día de la fecha, espera tener la llave en mano.

«Yo la casa la necesito urgente. Soy una mujer muy mayor, estoy en una casillita de madera, de tres metros por seis. Estoy pasando mucho frio», contó la damnificada, quien espera hace año y medio concretar esta obra. «Ya no puedo vivir más así», dijo entre llantos.

La mujer exhibió su contrato frente a la empresa y en las oficinas. Fotos: Juan Thomes

Después del primer «atraso», la obra tendría que haber comenzado en marzo de 2021, luego la postergaron a junio. «Hoy no llegaron ni al 20% del total de la casa», enfatizó y recalcó que ya había pagado la mitad de la vivienda, que en aquel entonces apenas superaba el millón de pesos.

Todo comenzó al mediodía, cuando arribó a la ciudad la mujer. Una vez allí, se vivieron momentos de tensión al interior de las oficinas de la empresa, cuando la clienta ingresó a reclamar y periodistas de este medio fueron a buscar la palabra de las autoridades de la firma. Entre cruces y gritos, discutieron acaloradamente entre las partes y también apuntaron contra este medio con frases amenazantes.

En esa instancia, fuentes de «AZ» -de manera extraoficial- explicaron que la deudora es la clienta y que ya la intimaron por carta documento a que pague el 20% restante para que pueda continuar la obra. Solo de esa manera continuarían con los trabajos, según aseguraron y exhibieron la carta documento.

Las autoridades de la empresa no se presentaron en el lugar, por lo menos hasta pasado el mediodía. La damnificada aseguró que tomará vías legales e intentará que su caso llegue a la Defensoría del Pueblo.

«Ya no puedo más»

La tristeza de la mujer encadenada, quien viajó de Senillosa a Roca para reclamar. Foto: Juan Thomes

«Ya no puedo aguantar más donde estoy viviendo. No son condiciones para mi, me empeñé en los bancos y los ahorros que tenía, no los puedo recuperar. Quiero que esta gente respete lo que dice el contrato», agregó la mujer quien dijo que cobra la jubilación mínima.

Actualmente vive en Senillosa con su pareja y su hijo, quien no tiene trabajo estable. Habitan en condiciones habitacionales precarias, y esta iba a ser la primera casa propia que tuviera la familia.

«Yo la voy a pelear la casa hasta la muerte. Mi casa es todo por mi», relató ante RIO NEGRO este mediodía frente a las puertas de la empresa. Esperaba hablar con el dueño para destrabar su situación, pero es consiente de que hay más de una veintena de denuncias judiciales en la región contra la misma firma.

«Ellos dicen que los insultamos porque le decimos estafadores, pero ¿cómo quieren que los llamemos?» Sonia, damnificada AZ Construcciones.

Contó que no es la primera vez que recurre a esta medida de fuerza, que ya se había encadenado y así logró que se comenzara la platea. Ahora, asegura que acarrea daños y problemas de salud cardíacos y psicológicos como ataques de pánico y mareos. «A veces pierdo la visión, me mareo mucho y me desvanezco. Me terminé enfermando con esta situación», dijo.

«Me ofrecieron que si pagaba el 50%, me entregaban la vivienda como obra gris. El 20 en contado y el resto en cuotas. Por eso fue que acepté», aseguró la mujer. Además, en aquel momento, le otorgaban el beneficio de la instalación de un aire frío-calor si abonaba dos cuotas juntas, según su relato.

La platea iniciada quedó mal hecha y los tirantes que hay están retorciéndose, según informó. «Ni un chico de diez años la hace así (…) Ni un gallinero se hace así», se burló. Luego de la fundación levantaron unos paneles. «Siempre me decían que no conseguían maderas, pero eran excusas. Hacían la obra y la paralizaban», alegó la denunciante.

Ahora, contó que tras hacer pública su situación, desde la empresa la habían amenazado con iniciarle una demanda por «difamación».

Valores 1.063.000 pesos costaba la vivienda terminada en el momento de la firma del contrato, y hoy vale más de 3 millones. 120 días de plazo tenían para construirle la casa industrializada, aseguró la mujer.

«Somos todos gente de bajos recursos los damnificados porque saben que la gente de plata les van a poner abogados. Tienen la maldad y la picardía de engañar a las personas», concluyó.

Denuncias judiciales

En los últimos tres años, al menos 35 rionegrinos demandaron por la vía civil a dos empresas constructoras de viviendas prefabricadas por “incumplimiento de contrato”, según un informe publicado por RIO NEGRO a través de información judicial de acceso público. De esos, al menos 14 expedientes estaban abiertos en el Poder Judicial de Río Negro contra “AZ Construcciones” hasta el mes de marzo.