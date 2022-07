Murió esperando que «AZ Construcciones» le empiece la casa en Roca

Los «daños y perjuicios» que casi medio centenar de personas denunciaron solo en Río Negro, tuvieron su máxima expresión en este caso, el de un hombre de Roca que falleció esperando que construyan su casa.

El hombre había sido indemnizado tras ser desvinculado de la empresa donde trabajó toda su vida, pero como aún le faltaba para jubilarse decidió hacerse una casa para vivir y alquilar la que ya tenía, para poder tener algún ingreso mensual. Fue así que recurrió a AZ hace dos años, con el afán de pagar en cuotas lo que de otra manera no hubiera sido posible.

Así lo relato la hija del damnificado en diálogo con RIO NEGRO. «Ese era su proyecto, el proyecto de mi papá», sintetizó la joven. Y firmó contrato en 2020 por una casa llave en mano.



Días después de hacer el contrato pagó el 50% por ciento del valor de la propiedad. «Ellos prometían que en 120 días tenían la casa. Era más de un millón de pesos, hace dos años, con eso ya iniciaban la obra», relató la mujer.



Hasta ahí todo normal, pero luego dijo que empezaron las demoras. Casi medio año después empezaron la platea y ante los planteos a la empresa, «nadie contestaba», dijo. «Nunca más aparecieron. Se borraron del mapa. Tratamos de contactarlos mil veces«, agregó la integrante de la familia damnificada.



Para ese entonces, contó que su papa comenzó a enfermarse. Le dio «cáncer y un cuadro de depresión, lo que aceleró mucho más su enfermedad«, contó con tristeza. También se empezó a quedar sin voz.



Entre medio de trámites y peleas por conseguir soluciones, la familia no tuvo más remedio que dedicarse de lleno a sus cuidados, hasta que en marzo de este año falleció.



«Queríamos que levantaran la casa. Nos dijeron que iban a hacer lo posible pero mi papá falleció y nunca vio nada«, enfatizó la mujer.



La familia del hombre había denunciado en pero decidieron iniciar nuevamente acciones legales tras el deceso. «Queremos tener justicia contra esta empresa porque evidentemente tiene un modus operandi en todos los casos. A veces hacen una platea o a veces nada. siempre excusas«, concluyó la joven quien decidió hablar por la memoria de su padre.

Esa historia, movió estructuras ya que es emblema de lo que para muchos denunciantes significó la pelea por conseguir su casa o recuperar su dinero. Plantean que no fue gratuito para ellos ya para muchos trajo aparejado un deterioro general de la salud física y mental. Eso por eso que varios damnificados recurrieron a los tribunales para hacer demandas civiles y aún se siguen organizando.

Catarata de testimonios

Cada vez son más los casos denunciados por viviendas frustradas y familias que se quedaron sin hogar por «incumplimiento de contrato» de la constructora «AZ Construcciones», según las denuncias. Varios vecinos de la región se contactaron con este medio para hacer llegar sus testimonios, mayoritariamente mujeres y jefas de familia.

«Somos un montón de personas perjudicadas por ella, en todo Rio Negro y Neuquén. Somos 30 personas que nos hemos encontrado para buscar la forma de resolver ésta estafa», sumó una damnificada de Neuquén tras conocerse ayer la condena a la constructora tras la demanda de una mujer de Viedma.

Esta mujer pagó el 70% de la casa y según comentó ni siquiera le hicieron la base, ella misma se hizo la platea. «Dicen y desdicen las cosas. No te dejan pagar por transferencia. Después le cambiaron el tamaño de la casa», resumió la denunciante neuquina.

«Estamos todos en pos de conseguir justicia, quiero que me devuelvan la plata con los intereses que corresponde. No quiero saber nada con esa constructora», explicó la vecina quien pagó cerca de 1.300.000 pesos en 2021.

Por otro lado, la mujer de Senillosa que se había encadenado hace un mes en las oficinas de AZ contó que aún sigue sin respuestas y espera a los apoderados pese a las promesas.

«Si yo no cobro no importa. Metanlos presos», lanzó otra vecina desde Viedma. «No hay leyes en el país que nos amparen y que regulen las actividades de estas empresas de viviendas prefabricadas. No hay garantía, no hay empresas de seguros detrás», fustigó.

Reuniones de damnificados

«Estamos organizándonos, somos varios de los damnificados de General Roca», contaron y confirmaron que durante este fin de semana se reunirán todos de manera virtual para conocerse y evaluar pasos a seguir.

Según un registro de RIO NEGRO, entre los damnificados relevados por lo menos hay otras dos personas que padecen enfermedades y su estado de salud es delicado.