Por qué Jésica Cirio y Martín Insaurralde fueron denunciados en Uruguay: «Millonaria»

La diputada Graciela Ocaña presentó este miércoles una denuncia en Uruguay contra la conductora Jésica Cirio y el exfuncionario Martín Insaurralde. La presentación fue realizada ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Ocaña denunció a Insaurralde “por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. En este sentido, la legisladora pidió que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que determine si el ex jefe de Gobierno bonaerense “realizó transacciones” en Uruguay que “involucraran activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”.

La denuncia se base en los supuestos “pagos millonarios” de Insaurralde a Cirio como parte de su acuerdo de divorcio, fijado en abril de este año.

Según reveló el periodista Carlos Pagni, se pagaron US$ 20 millones que se habría hecho desde una cuenta en Uruguay. “Todas las versiones dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos”, dijo el periodista.

“Pero según estas versiones, la cuenta se abrió en Uruguay. No sabemos a nombre de quién. Quizás una sociedad que enmascara a otra sociedad y a otra. Y a lo mejor, al final está la señora Cirio”, reveló. “Hay un broker en Uruguay al que la Justicia le está llegando a cinco metros del escritorio”, aseveró Pagni.

“Las sumas desembolsadas resultarían en cifras millonarias en dólares estadounidenses y se habrían utilizado para ocultar el origen de los fondos plataformas financieras electrónicas internacionales y entidades financieras y no financieras de la República Oriental del Uruguay”, añade la denuncia de Ocaña.

Allí también se señala que hay al menos cuatro denuncias que están siendo investigadas en Argentina y existe un pedido de inhibición general de bienes por parte de un Fiscal Federal sobre el exfuncionario.

Jésica Cirio ya se presentó en Tribunales por una causa de lavado de dinero

La modelo Jesica Cirio se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py tras recibir una denuncia por supuesto lavado de dinero en su contra y contra su ex marido Martín Insaurralde, y designó a Fernando Burlando como su abogado defensor en la causa.

La información fue dada a conocer a través de Mercedes Ninci en Radio Mitre: “Jesica Cirio acaba de presentarse en la causa por supuesto lavado dinero en Comodoro Py”, empezó diciendo la periodista.

Y luego agregó sobre la elección del mediático abogado: “El fiscal Eduardo Taiano aceptó al letrado en el expediente. La mediática fue denunciado junto al ex Jefe de Gabinete de Axel Kicillof luego de que trascendiera un supuesto arreglo extrajudicial tras el divorcio, en el que habría cobrado 20 millones de dólares del ex funcinario ultra kirchnerista”.