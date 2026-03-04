Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que se investiga a la AFA

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado. La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

AFA: postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

El polémico dirigente debía presentarse este jueves en Comodoro Py, pero su cita fue reprogramada para el jueves 12, según detalló La Nación en su sitio web.

Según el medio nacional, el juez Amarante concedió la postergación luego de que Tapia cambiara de abogados. Hasta este momento, el dirigente estaba siendo representado por los letrados Lucio Simonetti y Norberto Frontini.