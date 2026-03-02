Liberación de Nahuel Gallo: el Gobierno admitió que no participó del operativo y le hizo un particular pedido a la AFA

El gendarme Nahuel Gallo, que estaba detenido en Venezuela, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se supo que fue clave el rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para su retorno.

El operativo, lejos de los canales diplomáticos tradicionales, mostró el peso institucional y logístico de la gestión de la entidad futbolística «Los involucrados tendrán que explicar la relación con el régimen chavista», sostuvo el jefe de Gabinete; Manuel Adorni. Claudio «Chiqui» Tapia se refirió a la vuelta del gendarme.

Alejandra Monteoliva sobre la liberaciòn de Nahuel Gallo

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló del operativo que trajo de vuelta a Nahuel Gallo. «La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación. Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien», dijo Monteoliva en diálogo con TN.

Y habló de las gestiones de las que participó la entidad de fútbol: «No podemos afirmar la cantidad de tiempo. Nosotros tuvimos con el canciller Quirno una llamada el sábado a la noche de parte de María Alexandra (Gómez, la pareja de Gallo) con la situación en Caracas en ese momento. Muchas veces habíamos recibido llamadas en las que parecían que lo iban a liberar y finalmente no ocurría», señaló.

La liberación del cabo primero Gallo, quien había sido acusado de espionaje en diciembre de 2024 mientras visitaba a su familia, se concretó bajo el rótulo de una gestión deportiva y humanitaria.

AFA sobre la liberación de Nahuel Gallo

Fue la propia AFA la encargada de emitir el primer comunicado oficial, con el título «El fútbol, un puente humanitario», antes incluso que las carteras de Seguridad o Cancillería brindaran detalles del traslado.

Gallo emprendió su regreso a la Argentina a bordo de un Learjet 60 (matrícula LV-KMA) de la empresa Baires Fly, aeronave que utiliza habitualmente el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, para sus traslados oficiales y personales.

La Asociación agradeció explícitamente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto. El organismo destacó que «los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones».

La foto de la liberación muestra a Gallo acompañado por figuras de peso en el entorno de Tapia: Luciano Nakis (prosecretario de AFA) y Fernando Isla Cáceres (jefe de Relaciones Institucionales), evidenciando que la cúpula de la calle Viamonte supervisó el operativo in situ.

«Chiqui» Tapia sobre la liberación de Gallo: «Gracias a un trabajo silencioso»

El presidente de la asociación que regula el fútbol argentino realizó una publicación respecto de la liberación del gendarme. “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia.

En un segundo posteo al respecto, Tapia agregó: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

