Presuntas estafas contra un municipio de Neuquén: tres nuevos allanamientos y cuatro investigados

En el contexto de una investigación por presuntas estafas en Andacollo hubo ayer tres nuevos allanamientos. La causa se inició luego de la denuncia que presentó el propio intendente Manuel San Martín contra dos funcionarios de su equipo municipal y los titulares de un comercio de la localidad del norte de Neuquén.

Presuntas estafas contra un municipio de Neuquén: dónde fueron los nuevos allanamientos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) comunicó que durante el miércoles se realizaron tres procedimientos, que se sumaron a los cinco del viernes pasado. Se realizaron con personal de la Policía provincial.

Detallaron que los nuevos allanamientos fueron en una vivienda de Andacollo, otro inmueble que era utilizado como depósito en la misma localidad y una chacra en el paraje Guañacos.

“A raíz de diversos testimonios que obtuvimos en el marco de la investigación, surgió que uno de los funcionarios bajo investigación y como responsable de un área, habría utilizado servicios y se habría apropiado de diversos insumos del municipio”, explicó el fiscal del caso Víctor Salgado.

Desde Fiscalía explicaron que en principio, la investigación iniciada es por estafa por administración infiel, por un monto al menos de 8 millones de pesos. «La maniobra es la posible certificación de horas de alquiler de maquinaria de parte de dos funcionarios municipales a un corralón, en obras públicas y durante la actual gestión, que no se realizaron», indicaron.

Qué elementos se secuestraron por presuntas estafas contra un municipio de Neuquén

Recordaron que la denuncia fue presentada por el actual intendente » y de acuerdo a la información con la que cuenta el MPF, ambos funcionarios fueron apartados de sus cargos y están con licencia».

El MPF precisó que en uno de los allanamientos se secuestraron una cocina industrial, una mesa de hierro y estructuras de hierro. En tanto, en otro procedimiento, paquetes remitidos a nombre de la municipalidad de Andacollo envueltos en nylon negro, rollos de cables y reflectores, entre otros elementos de electricidad. En el tercero, rollos de cables.

El viernes pasado, el MPF realizó otros allanamientos en los que secuestró documentación y dispositivos electrónicos. A partir de esta nueva información recolectada, el fiscal del caso deberá evaluar si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos. Las personas bajo investigación son dos funcionarios y dos comerciantes.

Presuntas estafas en Neuquén: el mensaje del intendente de Andacollo

El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, publicó un mensaje en referencia a la denuncia. «En mi rol de intendente, apenas dimos con las pruebas, actué sin dilaciones: efectué la denuncia correspondiente ante la Justicia y separé inmediatamente de sus cargos a los funcionarios involucrados». posteó el martes en sus redes.

Sostuvo que al ser Andacollo «una comunidad tan pequeña», este tipo de situaciones «generan una tristeza genuina, mucha bronca y desazón«. «Como ciudadano, como creyente y como ser humano, me siento tan defraudado como seguramente se sienten ustedes», agregó.

«La confianza es un bien difícil de construir y fácil de derrumbar. Tras estos años de gestión, donde he puesto cuerpo y alma, no es justo tampoco para mí tener que transitar por estos acontecimientos», sostuvo.