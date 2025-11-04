«Mucha bronca»: habló el intendente de Neuquén que denunció a dos funcionarios propios por estafa

El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, publicó un mensaje este martes luego de la denuncia que presentó contra dos funcionarios de su equipo y dio lugar a una investigación que también incluye a otros dos hombres, referenciados con un corralón de la localidad.

El caso trascendió a fines de la semana pasada, luego de los cinco allanamientos que realizó el viernes la Policía provincial a solicitud del Ministerio Público Fiscal en tres domicilios, el negocio mencionado y un galpón perteneciente a este último.

Según explicó ayer el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, la hipótesis que se investiga es la de una «sobrefacturación». Al parecer los funcionarios señalados, quienes se desempeñaban en la secretaría de Servicios Públicos, facturaban servicios de maquinaria que debían hacerse sin costo para la municipalidad o que directamente nunca se realizaban.

Las facturas se hacían a nombre de un corralón, que, precisamente, tiene al alquiler maquinaria como uno de sus servicios.

«Tan defraudado como ustedes»: el mensaje del intendente de Andacollo

Con la causa tomando forma, el intendente San Martín confirmó en su mensaje la detección de «una serie de irregularidades que podrían constituir una defraudación» contra el municipio del norte neuquino.

«En mi rol de intendente, apenas dimos con las pruebas, actué sin dilaciones: efectué la denuncia correspondiente ante la Justicia y separé inmediatamente de sus cargos a los funcionarios involucrados». sumó en el escrito.

Sostuvo que al ser Andacollo «una comunidad tan pequeña», este tipo de situaciones «generan una tristeza genuina, mucha bronca y desazón«. «Como ciudadano, como creyente y como ser humano, me siento tan defraudado como seguramente se sienten ustedes», indicó.

«La confianza es un bien difícil de construir y fácil de derrumbar. Tras estos años de gestión, donde he puesto cuerpo y alma, no es justo tampoco para mí tener que transitar por estos acontecimientos», dijo el jefe comunal.

San Martín pidió «dejar actuar a la Justicia» y aseguró que durante su gestión «la verdad será la única bandera», por lo que «se respetarán las consecuencias de los fallos judiciales, caiga quien caiga«.

Afirmó que confía en que «todo será esclarecido», para «recuperar el entusiasmo» en la localidad que es la cabecera del departamento Minas.

En un pasaje dirigido a los vecinos, ya en el tramo final, agregó: «Les pido serenidad, esperando que la justicia se expida, mientras, continuaremos trabajando para consolidar este presente de crecimiento y de mejoras por el que tanto nos hemos esforzado». «Seguiremos adelante, con la verdad como única bandera», finalizó.

Su denuncia ingresó a fiscalía al pasado 28 de octubre y motivó la intervención del Ministerio Público por la comisión de un presunto delito de estafa por administración infiel.

Posible estafa contra un municipio de Neuquén: el monto que se investiga

Aunque el monto de la maniobra todavía debe ser determinado por una pericia contable, Fuentes estimó que podría ascender hasta los 50 millones de pesos, a partir de lo que ya se recopiló de la presentación del jefe comunal y los allanamientos.

Durante las pesquisas se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos con capacidad para almacenar información sensible para el caso. También se requirió documentación, en su mayoría vinculada a las facturas supuestamente apócrifas.

Los funcionarios investigados, que tenían una relación jerárquica entre sí, ya fueron apartados de sus cargos y se encuentran de licencia por 30 días.

La fiscalía tiene un plazo de 60 días, establecidos por el Código Procesal Penal, para realizar la formulación de cargos. Fuentes judiciales confiaron que la acusación probablemente solicite una audiencia «bastante antes» de ese tiempo. El fiscal del caso es Víctor Salgado.