Prisión preventiva para dos hombres acusados de robo y tenencia de armas en el Lago Pellegrini

La Justicia ordenó la prisión preventiva por dos meses para dos hombres detenidos en el Lago Pellegrini, acusados de robo con escalamiento y tenencia ilegal de arma de fuego. El hecho ocurrió el 2 de octubre y fue descubierto cuando un policía de la zona observó a los sospechosos caminando con mochilas voluminosas y una funda de arma larga, lo que derivó en su inmediata identificación y detención.

El robo en una vivienda y la rápida intervención policial

Según la investigación de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, ese mismo día, antes de las 14:30, los imputados escalaron hasta la ventana del primer piso de una vivienda ubicada sobre calle Cuenca Vidal. Tras forzar la abertura, ingresaron al interior de la casa y sustrajeron diversos objetos de valor: bebidas alcohólicas, un equipo de música, una pava eléctrica, utensilios de cocina, camperas, cinturones y efectos personales.

Minutos después, un efectivo policial que patrullaba la zona rural del Lago Pellegrini notó la actitud sospechosa de dos hombres que se desplazaban a pie por la Ruta Provincial N° 70. Al intentar identificarlos, estos no pudieron acreditar la propiedad de los elementos que llevaban ni la tenencia del arma, por lo que el agente solicitó apoyo al personal de la Unidad Séptima.

El hallazgo de las armas y los objetos robados

En presencia de testigos civiles, se revisaron las pertenencias de los demorados. Los policías encontraron una carabina de aire comprimido calibre 5.5, una escopeta calibre 32 marca Saurio sin documentación y varios objetos coincidentes con los denunciados como robados.

Posteriormente, personal de la fuerza se dirigió a la vivienda donde ocurrió el robo y constató una ventana violentada y una puerta interna dañada. El dueño reconoció los objetos recuperados como de su propiedad, lo que permitió vincular directamente a los detenidos con el hecho.

Formulación de cargos y debate legal en la audiencia

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía acusó a los imputados por los delitos de robo con escalamiento —según lo establecido en el artículo 167 inciso 4° del Código Penal— y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, en calidad de coautores y en concurso real.



La defensa planteó objeciones a la calificación, logrando que se modificara la figura de portación de arma a tenencia, aunque no prosperó su pedido de recalificar el robo como hurto simple. El juez consideró que el ingreso mediante escalamiento y la fuerza aplicada sobre la ventana justificaban la imputación más grave.

Decisión judicial y prisión preventiva

La fiscalía solicitó prisión preventiva por el plazo de dos meses, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y posible fuga. La defensa se opuso, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación excepcional de la medida.

Finalmente, el magistrado resolvió tener por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva de ambos hombres por el término requerido, destacando la gravedad del hecho, la existencia de pruebas contundentes y la necesidad de preservar el curso de la investigación penal preparatoria.