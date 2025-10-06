Filman a «Pequeño J» con una de las víctimas del triple femicidio, pocos días antes de los crímenes

Una nueva evidencia complica el futuro procesal de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J» (20), que enfrenta un proceso de extradición para ser juzgado en Argentina por su presunta participación como autor intelectual del triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Una fotografía reciente, incorporada a la investigación, demuestra que Valverde Victoriano tuvo contacto con una de las víctimas días antes del crimen.

La imagen muestra a Valverde Victoriano caminando con un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra Lara Gutiérrez, de 15 años, una de las víctimas halladas enterradas junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La fotografía fue tomada aproximadamente dos semanas antes de la desaparición de las jóvenes. Se ha revelado que otro de los individuos presentes en la foto es un sospechoso clave que permanece prófugo y está siendo intensamente buscado por las autoridades.

El joven nacido en Trujillo está señalado como el artífice intelectual de los crímenes.

A la izquierda con pantalones blancos «Pequeño J», con campera negra y manos en los bolsillos, Lara.

Por el momento solo se dio a conocer un fotograma de un video de seguridad, el cual aún no fue difundido.

Los detenidos por el triple femicidio

En lo que va de la causa que hoy encabeza Adrián Arribas, fueron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27). Están alojados en Melchor Romero.

Posteriormente, la policía también detuvo a Víctor Sotacuro Lázaro en Villazón, en la frontera norte, y a Ariel Giménez, acusado de ocultar el crimen excavando la fosa y enterrando a las víctimas. Giménez es el único imputado por encubrimiento.

Días más tarde, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue arrestada por viajar con su tío la noche del crimen. El martes pasado, en Lima, Perú, capturaron a Matías Agustín Ozorio, el principal colaborador de «Pequeño J», quien fue deportado a Argentina.

«Pequeño J» fue aprehendido en Pucusana, al sur de Lima, mientras intentaba reunirse con Ozorio. Actualmente, permanece en la prisión de Cañete, a 144 kilómetros de Lima, bajo la orden del INPE. Enfrenta una prisión preventiva de 9 meses, aunque podría ser extraditado antes, posiblemente en unos 60 días.