Búsqueda de Azul en Neuquén: su celular marcó una última señal junto al río y siguen las pistas

La provincia del Neuquén mantiene activo un amplio operativo para dar con el paradero de Azul Semeñenko, de 49 años, desaparecida desde el 25 de septiembre. Su desaparición fue denunciada el 30 del mismo mes por una amiga, luego de varios días sin contacto. El celular de la mujer marcó su último registro en la zona del río Neuquén. Frente a esta situación, la Policía amplió los rastrillajes y sigue varias líneas de investigación.

El último registro del celular y el operativo en el río

Según informó el comisario general Dante Catalán, el celular de Semeñenko registró su última conexión en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki. A partir de ese dato, la Policía desplegó un operativo integral de búsqueda con equipos montados, canes adiestrados, buzos, personal de Bomberos y recursos técnicos especializados.

El área ribereña fue dividida en cuadrantes para rastrillajes coordinados, mientras se analizan objetos personales y la computadora de la mujer. También se entrevistó a familiares, colegas y allegados para reconstruir sus últimos movimientos.

Azul trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), un espacio dedicado a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Su entorno notó la ausencia cuando no asistió a un turno médico programado en el barrio Almafuerte.

Investigación y protocolos de género

Como en todo caso de búsqueda de mujeres adultas, se activaron de inmediato los protocolos con perspectiva de género, que priorizan la celeridad y exhaustividad en la investigación. La intervención se realiza bajo la coordinación de la Fiscalía de Delitos Contra las Personas, en conjunto con la Dirección de Seguridad Personal.

Las autoridades remarcaron la importancia de las redes comunitarias para detectar a tiempo posibles situaciones de riesgo. En este caso, la denuncia fue clave para activar el operativo.

Cómo es Azul y qué se sabe hasta ahora

Azul Mía Natasha Semeñenko tiene 49 años, mide 1,73 metros, es delgada, de tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición vestía remera y pantalón blanco tipo chupín y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía: quienes tengan información sobre Azul Semeñenko pueden comunicarse a la línea 101, al 299-153482040 (Seguridad Personal) o acercarse a la comisaría más cercana.

La búsqueda continúa con todos los recursos disponibles y la esperanza de poder encontrarla pronto.