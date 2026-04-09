«Propofest»: allanamientos en el country Santa Bárbara y el departamento de “Tati” Leclercq por la muerte del anestesista

La investigación por la muerte de Alejandro Zalazar sumó un nuevo y exclusivo escenario: el country Santa Bárbara, en Tigre. Por orden judicial, se realizaron dos operativos simultáneos en propiedades vinculadas a la médica residente Chantal “Tati” Leclercq, luego de que su nombre quedara bajo la lupa por el presunto consumo de drogas quirúrgicas robadas en encuentros sociales.

Según informó La Nación, los procedimientos —que también incluyeron un departamento sobre la avenida Santa Fe— terminaron con el secuestro de un iPad y un teléfono celular. La Justicia busca en estos dispositivos la ruta de los fármacos sustraídos del Hospital Italiano que terminaron matando a Zalazar en Palermo.

La confesión que desató los operativos vinculados a los viajes controlados con Propofol y Fentanilo

El nombre de “Tati” Leclercq, residente de tercer año del Hospital Rivadavia, no llegó al expediente por azar.

Fue ella misma quien, ante una presentación en la Asociación de Anestesia (Aaarba), admitió haber participado en reuniones donde se consumían sustancias de uso hospitalario.

El círculo íntimo: Leclercq reconoció haber consumido estas drogas junto a Zalazar y la otra imputada, Delfina Lanusse .

Leclercq reconoció haber consumido estas drogas junto a Zalazar y la otra imputada, . El descargo: Aunque admitió el uso recreativo, la médica intentó despegarse de la organización de las fiestas, asegurando que los encuentros fueron ámbitos separados.

Aunque admitió el uso recreativo, la médica intentó despegarse de la organización de las fiestas, asegurando que los encuentros fueron ámbitos separados. Situación actual: Tras los allanamientos y la denuncia de la asociación profesional, Leclercq enfrenta un sumario interno que podría terminar con su carrera, sumado a la pericia técnica de sus dispositivos electrónicos.

Del Hospital Italiano al country: la ruta del fentanilo

La causa por «averiguación de muerte dudosa» convive con otra investigación por administración fraudulenta. Los lotes de propofol y fentanilo que causaron el edema pulmonar de Zalazar no se compran en farmacias; fueron retirados ilegalmente del stock de centros de salud.

La hipótesis judicial es que estas sustancias abastecían a las denominadas «Propofest», donde profesionales de la salud utilizaban su conocimiento técnico para vender una falsa seguridad en el consumo. El operativo en el country Santa Bárbara refuerza la idea de un circuito de consumo VIP que ahora la tecnología de la DATIP intenta reconstruir.