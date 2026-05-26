Cotización del peso chileno hoy 26 de mayo: lo que necesitas saber para tu viaje a Chile

Terminado el feriado y con los pasos fronterizos operando en su ritmo habitual de otoño, las consultas sobre cómo optimizar el presupuesto en Chile vuelven a encenderse en la región. En esta jornada del 26 de mayo, la estabilidad del dólar y las nuevas cotizaciones de las casas de cambio definen la conveniencia de las estrategias de pago en los comercios vecinos.

En esta guía, desglosamos las tasas de conversión vigentes para el peso chileno y te acercamos recomendaciones prácticas para que tu dinero rinda al máximo sin sorpresas en el resumen de cuenta.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 26 de mayo 2026?

Martes 26 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,57 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $156.710 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 26 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 26 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 26 de mayo 2026:

$1375 para la compra

$1425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 26 de mayo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 26 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 26 mayo de 2026, según el último reporte: