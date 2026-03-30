Prorrogan la prisión preventiva de los acusados por el femicidio de Karina Muñoz en San Antonio Oeste

La Justicia resolvió extender por cuatro meses la prisión preventiva de los dos hombres imputados por el femicidio de Karina Muñoz, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en cercanías del sector La Toma, en San Antonio Oeste. La víctima era oriunda de Choele Choel y era intensamente buscada por su familia desde fines de marzo del año pasado.

Los acusados, Bienvenido Benítez Bravo (39) y Raúl Ángel Federico Rojas (31), fueron imputados como coautores del delito de femicidio y permanecen detenidos desde el 31 de marzo de 2025, cuando se realizó la formulación de cargos.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la investigación avanzó con múltiples pericias que permitieron conformar un sólido conjunto de indicios. En ese contexto, se indicó que solo resta la producción de pruebas genéticas sobre elementos secuestrados, cuya demora respondió, entre otros factores, a un pedido de la defensa para que intervenga un especialista.

También se encuentran pendientes pericias psicológicas solicitadas por los propios defensores, cuyos resultados podrían aportar elementos al desarrollo del juicio. Además, continúan en curso estudios complementarios, como análisis histopatológicos, que podrían aportar precisiones sobre la causa de la muerte.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 29 de marzo de 2025 por la mañana. Los imputados habrían estrangulado a la víctima, aprovechando su condición de mujer, y posteriormente trasladado el cuerpo en un carro de bicicleta hasta una zona descampada, donde fue incendiado.

La Fiscalía remarcó que este accionar evidencia un intento de entorpecer la investigación, lo que refuerza los riesgos procesales.

Riesgos procesales y decisión judicial

Al solicitar la prórroga de la prisión preventiva, los fiscales también señalaron la necesidad de proteger a los testigos, considerados fundamentales para el juicio, y advirtieron que los imputados no acreditaron arraigo suficiente.

Asimismo, recordaron que, en caso de ser hallados culpables, la única pena prevista para el delito es la prisión perpetua.

La defensa, por su parte, no se opuso a la extensión de la medida en esta instancia, aunque dejó abierta la posibilidad de solicitar una revisión si cambian las condiciones.

Finalmente, el juez dispuso que ambos continúen detenidos por cuatro meses más: uno en el Complejo Penal de Viedma y el otro en el de Cipolletti, mientras la causa avanza hacia su etapa final.