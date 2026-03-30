Imputaron a un concejal de Cervantes por violar una restricción en una causa de violencia de género

El concejal fue imputado tras presentarse en la vivienda de la denunciante y violar una orden de restricción vigente.

Un hombre de 46 años, concejal de la localidad de Cervantes, fue imputado por la Justicia por desobedecer una orden judicial en el marco de una causa de violencia de género. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la denunciante pese a tener una prohibición vigente.

La audiencia se realizó en la sede del Poder Judicial de Roca y estuvo a cargo del equipo fiscal de turno, que avanzó con la formulación de cargos y solicitó la aplicación de medidas cautelares para resguardar a la víctima.

Incumplimiento de la orden judicial

De acuerdo a la acusación, el episodio se produjo cerca de las 10:55, cuando el imputado llegó hasta la vivienda donde se encontraba la mujer, violando la medida de exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento dictadas el 28 de marzo por el Juzgado de Paz local.

Según se detalló, el hombre comenzó a golpear la puerta del domicilio, lo que motivó un llamado al 911. Minutos después, personal policial arribó al lugar y procedió a su aprehensión.

Medidas cautelares y resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que el acusado sea imputado por el delito de desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género. Además, pidió la imposición de nuevas medidas cautelares por el plazo de cuatro meses.

Entre ellas, se dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio y a 100 metros de la víctima, así como la abstención de realizar actos molestos o reclamos por vías no legales.

La defensa pública no presentó objeciones ni a los cargos ni a las medidas, aunque solicitó que se permita la comunicación entre las partes exclusivamente por cuestiones vinculadas a los hijos menores en común, planteo que fue aceptado por el juez.

Notificación al Concejo Deliberante

Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y confirmó las restricciones impuestas.

Asimismo, dispuso que se notifique al Concejo Deliberante de Cervantes sobre la situación judicial del imputado, en función de su rol institucional.

La causa continuará en etapa de investigación mientras se evalúa el cumplimiento de las medidas y el avance del proceso penal.