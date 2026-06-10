Murió la mujer que estaba internada en grave estado tras ser atropellada por un auto en Zapala

La mujer que luchaba por su vida en Zapala, murió. La información fue confirmada por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO y agregaron que no logró sobrevivir a las lesiones que sufrió tras ser atropellada por un vehículo.

Choque y muerte en Zapala: lo que se sabe

La víctima fatal era una mujer de aproximadamente 45 años y se encontraba internada desde el lunes en el hospital local. Su muerte ocurrió el martes por la tarde.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, el siniestro ocurrió en el barrio Don Bosco de Zapala, en la intersección de las calles Eva Perón y Martín Petri. Por causas que se buscan esclarecer, la mujer fue embestida por un Volkswagen Gol conducido por un joven de 19 años

A raíz del fuerte impacto, la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. El personal de salud se encargó de su traslado inmediato al nosocomio, donde permaneció internada hasta el martes que se confirmó su fallecimiento

Investigan al conductor del auto

La Fiscalía de turno intervino en el lugar y requirió la intervención de un perito de la Policía provincial, con el objetivo de realizar la pericia accidentológica y mecánica del auto, solicitó el relevamiento de cámaras en la zona; y pidió la realización del test de alcoholemia al conductor, como así también la extracción de sangre. El caso se investiga -en forma preliminar- por el delito de lesiones gravísimas.

Por último, el medio ya citado informó que las autoridades de Tránsito multaron al conductor por faltante de licencia de conducir, cédula, seguro obligatorio, luces traseras; y también por tener los cristales polarizados y cubiertas deficientes.