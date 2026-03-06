La justicia de Neuquén prorrogó la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Mabel López Fernández

La justicia decidió extender la detención de Alcides Ramón Reyes por 60 días más. La fiscalía argumentó que existe riesgo de entorpecimiento, dado que hay testigos clave que deben declarar en el futuro juicio por jurados.

En una audiencia de control de medidas cautelares realizada este viernes, la jueza de garantías Bibiana Ojeda resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de Alcides Ramón Reyes, el único imputado por el femicidio de su pareja, Mabel Rosana López Fernández. La medida, solicitada por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, comenzará a regir a partir del 10 de marzo.

Riesgos procesales y protección de testigos

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los motivos que dieron origen a la detención inicial siguen vigentes. El foco principal de la fiscalía es evitar el entorpecimiento de la investigación, protegiendo la integridad de los testimonios fundamentales para la causa.

Pizzipaulo destacó que existen dos testigos presenciales —uno de ellos menor de edad— cuya declaración es vital para el desarrollo del juicio. «Es necesario asegurar que puedan declarar sin presiones ni interferencias», enfatizó la fiscal, subrayando la vulnerabilidad de quienes presenciaron el hecho.

El crimen en la Ruta 13

El brutal episodio ocurrió en noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala. Según la teoría del caso, tras una discusión y agresiones físicas, Reyes condujo su camioneta hasta la zona del puente de Kilka.

La acusación indica que el imputado obligó a descender a dos acompañantes antes de arrojar el vehículo por un barranco con Mabel López Fernández todavía en su interior. Las lesiones sufridas por la caída le provocaron la muerte de forma inmediata.

Camino al juicio por jurados

Dada la calificación legal de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), Reyes enfrenta una posible pena de prisión perpetua. Por este motivo, la fiscalía ya presentó el requerimiento de apertura a juicio, confirmando que el caso será resuelto mediante un tribunal de jurados populares.

Por su parte, la defensa no se opuso a la prórroga de la detención, aunque hizo reserva de solicitar medidas menos severas en el futuro.

Aunque la investigación fiscal concluyó, la jueza Ojeda otorgó una extensión de 30 días a la defensa (hasta el 10 de abril) para analizar un informe pericial sobre la mecánica del hecho y presentar sus propias pruebas.