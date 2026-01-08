Seguirá detenido el acusado de matar a su pareja tras arrojar una camioneta por un barranco cerca de Zapala

La Justicia de Neuquén resolvió prorrogar la prisión preventiva del hombre imputado por el femicidio de su pareja, ocurrido en noviembre de 2025 en cercanías de Zapala. La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada por el vencimiento de la medida cautelar.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado continúe detenido por 60 días, hasta el 10 de marzo de 2026, mientras se completan diligencias clave de la investigación.

Pedido del Ministerio Público Fiscal

Durante la audiencia, la asistente letrada Margarita Ferreyra solicitó la renovación de la prisión preventiva al sostener que persisten los riesgos procesales, especialmente el de entorpecimiento de la investigación. Según explicó, estos riesgos se vieron reforzados por nueva información incorporada con posterioridad a la formulación de cargos realizada el 10 de noviembre.

Entre los argumentos, la representante del MPF mencionó la necesidad de proteger a testigos presenciales, quienes trabajan para el imputado y manifestaron temor, así como evitar cualquier tipo de influencia sobre ellos y sobre los hijos menores de edad de la víctima.

Nuevas pruebas y pericias pendientes

Ferreyra indicó que aún restan realizar pericias informáticas sobre teléfonos celulares y un análisis de ADN de muestras recolectadas en el lugar del hecho. También señaló la incorporación de un video posterior al episodio, junto con declaraciones que indican que el imputado habría intentado ocultar dispositivos móviles para impedir su hallazgo por parte de la policía.

Además, se sumó el testimonio de una persona que habría presenciado el momento en que la camioneta involucrada en el hecho cayó al barranco sin ocupantes, dato que refuerza la hipótesis fiscal.

La acusación por femicidio

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la fiscalía imputó al acusado por homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. De acuerdo con la acusación, tras una discusión y agresiones ocurridas en una cabaña de Moquehue, el imputado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka y la arrojó hacia un barranco con la víctima en su interior.

Las lesiones sufridas por la mujer derivaron en su fallecimiento. Por la calificación legal del hecho, la pena en expectativa es de prisión perpetua, recordó la fiscalía durante la audiencia.

Resolución judicial

El defensor oficial no formuló objeciones a la prórroga de la prisión preventiva, aunque anticipó que la defensa evalúa solicitar en el futuro una medida cautelar menos gravosa. Tras escuchar a las partes, la jueza Ojeda resolvió mantener la detención por 60 días, plazo que coincide con el término fijado para la investigación penal preparatoria.