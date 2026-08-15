Lluvias en el Alto Valle: así quedó la Ruta 22 y advierten por el daño del tránsito pesado en la 151

Las lluvias registradas este sábado en el Alto Valle complicaron la circulación en distintos sectores de las rutas de la región. Una de las zonas más afectadas es el tramo de la Ruta Nacional 22 a la altura del puente 83, donde los pozos y el agua acumulada dificultan el paso de los vehículos.

Las imágenes muestran la calzada cubierta de agua y barro, con numerosos baches y sectores deteriorados. En ese tramo, donde la circulación se realiza por una zona de ripio y calles colectoras debido a las obras inconclusas, los conductores deben reducir la velocidad para atravesar los sectores más complicados.

Ruta 22 en Cipolletti: pozos y sectores anegados complican la circulación

El estado del sector de Puente 83 es conocido como uno de los puntos más complejos de la Ruta 22 en el Alto Valle. La obra de ampliación de la traza quedó inconclusa y actualmente los vehículos utilizan las colectoras para atravesar la zona.

El estado de la ruta a la altura del puente 83. Foto: captura de video.

El tramo forma parte de la sección entre Fernández Oro y el acceso a la Isla Jordán, donde se construyó parte de una autopista. Ese sector registra un avance cercano al 80%, pero presenta dificultades particularmente en la zona de Puente 83.

El deterioro de la Ruta 22 se suma al impacto que generan las lluvias sobre los caminos. En las imágenes tomadas durante este sábado se observan vehículos avanzando lentamente mientras intentan evitar los pozos y las acumulaciones de agua.

Ruta 151: reclamo por los pozos y el intenso tránsito de camiones

La situación también genera preocupación en la Ruta 151. La presidenta del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, Marina Alvarez, mostró el intenso movimiento de camiones y el estado deteriorado de la ruta el último jueves.

El transito en la ruta 151 el último jueves. Foto: captura de video.

«Nos tomamos el trabajo de contar la cantidad de camiones que nos cruzamos en ese trayecto: 240 camiones. En lapsos de 2 minutos, contamos 20», publicó Alvarez junto con un video.

El reclamo pone el foco en el tránsito pesado que atraviesa la Ruta 151 y en las condiciones de la calzada. La circulación de camiones es particularmente importante en este corredor por el movimiento vinculado a la actividad hidrocarburífera de Río Negro y Neuquén.