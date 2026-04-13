Femicidio cerca de Zapala: lo acusaron por arrojar a su expareja por un barranco y el caso irá a juicio por jurados

El femicidio de Mabel Rosana López Fernández, ocurrido en noviembre de 2025 en la Ruta Provincial 13, será juzgado mediante un jurado popular en la ciudad de Zapala. Así lo resolvió la jueza de garantías Bibiana Ojeda tras una audiencia de control de acusación. Durante la audiencia, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo solicitó que el imputado sea sometido a juicio por jurados, en función de la gravedad del delito y la expectativa de pena. El pedido fue acompañado por la querella.

Aval judicial y etapa hacia el juicio

Luego de escuchar a las partes y analizar la prueba que será presentada en el debate, la magistrada avaló la acusación y dispuso la intervención de un jurado popular.

El imputado está acusado de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en carácter de autor. Según explicó la fiscalía, se trata de un delito cuya pena prevista supera los 15 años de prisión, lo que habilita este tipo de juzgamiento.

En los próximos días se realizará la audiencia de selección de jurados, donde las partes podrán interrogar a los postulantes. El tribunal estará integrado por 16 personas, en paridad de género: 12 titulares y 4 suplentes.

La acusación fiscal

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta 13, entre Villa Pehuenia y Zapala.

La fiscalía sostiene que, tras una discusión y agresiones, el acusado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka y “la arrojó hacia un barranco con la víctima en su interior”, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Antes de la caída del vehículo, dos personas que viajaban en el rodado habrían sido obligadas a descender.

Qué definirá el jurado

El jurado popular será el encargado de escuchar la prueba, evaluar los testimonios y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto del imputado.

Este mecanismo de juzgamiento, previsto para delitos graves, implica la participación directa de ciudadanos en la administración de justicia y será determinante en la resolución del caso.