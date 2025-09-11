Quién es el exintendente del Alto Valle y funcionario provincial que es investigado por la Fiscalía
La investigación preliminar pedida por el fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera, se desprende del juicio en el que fue condenado su antecesor en la comuna, Juan Reggioni.
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra un exintendente del Alto Valle y actual funcionario provincial. La investigación se desprende de la condena de su antecesor, Juan Reggioni, por maniobras irregulares en la ejecución de un plan habitacional.
El funcionario que está siendo investigado es Mariano Lavin quien finalizó su mandato como intendente de Fernández Oro el 10 de diciembre de 2023. Luego de esto asumió como interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
Si bien la fiscalía comunicó su investigación, Lavin se presentó espontáneamente ante la Justicia para hacer su descargo y deslindar responsabilidades, solicitando auditorías para esclarecer las responsabilidades en el caso. Cabe resaltar que Lavin fue quien denunció a Reggioni por el rendimiento irregular de los fondos para la construcción un plan de 12 viviendas en Fernández Oro.
En su presentación, Lavin ha apuntado contra Reggioni, negando motivaciones políticas en sus acusaciones y subrayando que su gestión siempre se rigió por principios de transparencia y rendición de cuentas.
La condena de Reggioni y la investigación a Lavin
Tal como se explicó en una nota publicada por Diario RÍO NEGRO, Reggioni fue condenado por los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Pedro Puntel a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallado responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso, los jueces.
En su sentencia, los jueces ordenaron dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponderle a Lavin en relación con la finalización del convenio de construcción de las casas, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas.
Lavin, tras la sentencia a Reggioni y el pedido del tribunal para que se lo investigue, se presentó espontáneamente en los tribunales de Cipolletti para hacer un descargo.
- Auditoría y pericia contable de las cuentas municipales asociadas al plan de cooperativas entre 2015 y 2016, incluyendo ingresos y egresos relacionados directa e indirectamente con las mismas.
- Auditoría contable sobre los informes técnicos y dictámenes emitidos por parte del Tribunal de Cuentas Municipal en dichos períodos.
- Requerimiento a la empresa Eraiki S.A. sobre contratos, certificaciones y pagos recibidos por obras en General Fernández Oro durante los períodos 2014, 2015 y 2016.
- Toma de declaración informativa a ex funcionarios del área de Hacienda y Obras Públicas intervinientes durante el período 2015 у 2016.ativas, no superaban el monto de Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Treinta y Cinco con 84/100
Comentarios