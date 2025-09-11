Quién es el exintendente del Alto Valle y funcionario provincial que es investigado por la Fiscalía

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra un exintendente del Alto Valle y actual funcionario provincial. La investigación se desprende de la condena de su antecesor, Juan Reggioni, por maniobras irregulares en la ejecución de un plan habitacional.

El funcionario que está siendo investigado es Mariano Lavin quien finalizó su mandato como intendente de Fernández Oro el 10 de diciembre de 2023. Luego de esto asumió como interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Si bien la fiscalía comunicó su investigación, Lavin se presentó espontáneamente ante la Justicia para hacer su descargo y deslindar responsabilidades, solicitando auditorías para esclarecer las responsabilidades en el caso. Cabe resaltar que Lavin fue quien denunció a Reggioni por el rendimiento irregular de los fondos para la construcción un plan de 12 viviendas en Fernández Oro.

En su presentación, Lavin ha apuntado contra Reggioni, negando motivaciones políticas en sus acusaciones y subrayando que su gestión siempre se rigió por principios de transparencia y rendición de cuentas.

La condena de Reggioni y la investigación a Lavin

Tal como se explicó en una nota publicada por Diario RÍO NEGRO, Reggioni fue condenado por los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Pedro Puntel a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallado responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso, los jueces.

En su sentencia, los jueces ordenaron dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponderle a Lavin en relación con la finalización del convenio de construcción de las casas, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas.

Lavin, tras la sentencia a Reggioni y el pedido del tribunal para que se lo investigue, se presentó espontáneamente en los tribunales de Cipolletti para hacer un descargo.