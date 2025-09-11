La fiscalía investiga a un exintendente del Alto Valle y funcionario provincial

El fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera, inició una investigación preliminar contra el exintendente de Fernández Oro y actual interventor del IPPV, Mariano Lavin, en una causa que se desprendió del juicio en el que fue condenado su antecesor en la comuna, Juan Reggioni.



Llamativamente, Lavin fue quien denunció a Reggioni por el rendimiento irregular de los fondos para la construcción un plan de 12 viviendas en Fernández Oro.



Reggioni fue condenador por los jueces Guillermo Merlo, Alejandra Berenguer y Juan Pedro Puntel a tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallado responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso, los jueces.



En su sentencia, los jueces ordenaron dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponderle a Lavin en relación con la finalización del convenio de construcción de las casas, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas.

Los hechos que investiga la fiscalía



El fiscal Herrera incluyó dos hechos para investigar vinculados a Lavin. El primero surgió cuando el ahora interventor en el IPPV aseguró en su testimonio en el juicio que destinó los $ 1.357.800 del último desembolso para la construcción del plan de viviendas a pagar deudas y obligaciones pendientes del programa, autorizadas por la gestión de Reggioni.

Más tarde el perito contador de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, Gastón Lehner, en su informe técnico contable realizado en el marco del legajo mencionado anteriormente, dictaminó que los pagos concretados por el municipio durante el año 2016 por expedientes iniciados durante el año 2015 e imputados a las Cooperativas, no superaban el monto de $ 374.035. Esa diferencia es la que investigará Herrera.



El segundo hecho apunta a que Lavin manifestó no tener conocimiento de los planes de viviendas por cooperativas cuándo inició su gestión como intendente. Esa declaración se contradice, según la fiscalía, con el acta notarial de traspaso de mando de fecha 11/12/2015 firmada por Lavin, que tenía una mención específica respecto de los programas habitaciones en curso, y la construcción de viviendas por cooperativas.



Por lo anterior el abogado de Reggioni, Giuliano Fortunati, lo denunció por falso testimonio.

Herrera, en su auto de investigación preliminar, planteó que estos dos hechos se podrían enmarcar dentro de los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado”, por un lado; y en falso testimonio, por el otro.

Ayer, en contacto con Diario RÍO NEGRO, consideró que la investigación, con toda la documentación que aportó, no debería prosperar. “Nosotros promovimos esa investigación. Se investigó porque nosotros denunciamos”, remarcó Lavin.



Además aseguró que respaldó con balances y registros contables que los $ 1.357.800 fueron destinados al pago de las deudas que generó la gestión anterior por el plan de viviendas y no entiende cómo el perito contable determinó que solo se usaron con ese fin $ 374.035.

Qué había pedido Lavin a la Fiscalía

Lavin, tras la sentencia a Reggioni y el pedido del tribunal para que se lo investigue, se presentó espontáneamente en los tribunales de Cipolletti para hacer un descargo.



– Auditoría y pericia contable de las cuentas municipales asociadas al plan

de cooperativas entre 2015 y 2016, incluyendo ingresos y egresos

relacionados directa e indirectamente con las mismas.

– Auditoría contable sobre los informes técnicos y dictámenes emitidos por

parte del Tribunal de Cuentas Municipal en dichos períodos.

– Requerimiento a la empresa Eraiki S.A. sobre contratos, certificaciones y

pagos recibidos por obras en General Fernández Oro durante los períodos

2014, 2015 y 2016.

– Toma de declaración informativa a ex funcionarios del área de Hacienda y

– Toma de declaración informativa a ex funcionarios del área de Hacienda y

Obras Públicas intervinientes durante el período 2015 у 2016.