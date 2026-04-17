Nicolini dijo que cumplirán con el plazo judicial para habilitar el pabellón de máxima seguridad de la U11

Nicolini participó de la conferencia de prensa en la que se anunció la prohibición de la actividad de los limpiavidrios en la capital. Foto Matías Subat.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, confirmó este viernes que el gobierno provincial cumplirá con el plazo de 30 días hábiles fijado por la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, para ocupar el pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11.

Afirmó que «se venía trabajando, lógicamente, no es que a raíz de la intimación de la justicia se empezó a trabajar» y que podrán hacer el traslado de los presos en tiempo y forma.

El pabellón fue inaugurado por el gobernador Rolando Figueroa en diciembre de 2025. De aquel acto participó el ministro. En una audiencia que se realizó esta semana, a propósito de las condiciones de detención de los condenados que cumplen la pena en la comisaría séptima de Plottier, Gass dispuso un plazo para que se habilite el sector.

Incluso planteó que se había inaugurado «para exhibición» ya que nunca se puso en funcionamiento. Ayer un tribunal revisor confirmó por mayoría esta resolución.

La fiscalía de Estado adjudicó la demora a la habilitación del servicio de gas que debe hacer Camuzzi.

El pabellón tiene 26 plazas. Actualmente hay 100 presos en la Primera Circunscripción Judicial encerrados en comisarías, que no son espacios acondicionados para la ejecución de la pena. No sólo por que carecen de infraestructura, sino para garantizar el acceso a la educación, el trabajo, las visitas, e incluso un patio.

«Problema de habilitación»

«Hay una cuestión técnica de obras públicas con Camuzzi y con un tema de habilitación, porque recordemos que en simultáneo se está realizando otro módulo (en la U11) en las mismas instalaciones, otra construcción carcelaria, otro nuevo edificio. Lo que ha hecho que, bueno, requiera desde Camuzzi unas habilitaciones especiales, unos controles especiales que se están llevando a cabo», respondió Nicolini.

Agregó: «los matriculados ya están trabajando, los matriculados de la empresa, los matriculados de Obras Públicas del ministerio de Infraestructura ya están trabajando para la mayor brevedad posible ponerlo en funcionamiento, desde ya que en los 30 días va a estar».

El funcionario manifestó que es un «problema de habilitación» porque «el caño troncal de la conexión troncal de gas abastece a los dos módulos, uno que está en construcción, actualmente con más del 62% de avance, y el otro que fue el que estaba el que ya estaba finalizado. Entonces, eso ha hecho que requieran mayores controles o habilitaciones especiales para poder trabajar, estar en simultáneo con una habilitación de gas en este módulo y el otro módulo mientras tanto que se siga trabajando que se pueda seguir avanzando en su construcción».