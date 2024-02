Quiénes son los acusados de intentar matar a una mujer en un barrio de Cipolletti

Dos sujetos que efectuaron varios disparos contra una mujer en medio en un conflicto derivado de un crimen ocurrido el año pasado en un barrio de Cipolletti, deberán afrontar cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además les dictaron la prisión preventiva hasta tanto el Ministerio Público Fiscal concluya la investigación.

La fiscalía de Cipolletti y la querella particular que representa a la víctima formularon cargos contra Lautaro Villa (27) y Sergio Guajardo (31) por ser consideraros coautores de la tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. Según la acusación le apuntaron y le dispararon a la víctima en por lo menos tres oportunidades, aunque no lograron herirla.

Según relató la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho sucedió el pasado 2 de febrero alrededor de las 13:30 horas en el barrio Villarino de Cipolletti. En esas circunstancias, los acusados quienes se movilizaban en una moto, se habrían puesto de acuerdo para atacar a una mujer que se encontraba en el frente de su vivienda.

La fiscal explicó que los acusados pasaron dos veces por el lugar del hecho. Mientras en el primero observaron a la víctima, en el segundo le apuntaron y le dispararon en al menos tres oportunidades, no logrando lesionarla porque la misma se refugió detrás de un árbol.

La calificación legal del caso es homicidio en grado de tentativa agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. La querella adhirió a la teoría del caso de la fiscalía.

Lla fiscal agregó que existe un conflicto de larga data entre los acusados y allegados a la víctima que incluían otros hechos violentos que involucraban armas de fuego. Y que terminaron con el crimen de Nicolás Jara de 15 años.



La defensa particular que asistió a los imputados, sostuvo que no existían evidencias suficientes que acrediten la teoría del caso de los acusadores y entendió que se debía encuadrar el hecho en un abuso de armas. Añadió que no se podría acreditar la intención de los acusados de dar muerte a la víctima.

A la hora de resolver, la jueza de garantías coincidió con la fiscalía y la querella y tuvo por formulados los cargos por tentativa de homicidio. Sostuvo que la dirección de disparos era poco relevante para evaluar la calificación legal en este caso puesto que quien va por la calle efectuando disparos asume el riesgo de dar muerte a cualquier persona que pase. En este sentido consideró acreditado – para esta etapa procesal – el dolo eventual de dar muerte a cualquier persona que se cruzara en ese momento.

Al momento de requerir la prisión preventiva la fiscal sostuvo que ambos acusados cuentan con antecedentes penales computables y que por la calificación legal en caso de recaer condena la misma sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Coincidió con el abogado de la querella que en caso de permanecer en libertad, los acusados podrían entorpecer el normal avance del proceso interfiriendo en las declaraciones de la víctima o de testigos de vital importancia para el caso.

Pese a la oposición de la defensa de los acusados que requirió medidas alternativas al encarcelamiento, la jueza de garantías dispuso la prisión preventiva de los dos acusados por el término de cuatro meses. En ese plazo se prevé avanzar con el pedido de control de acusación o con una prórroga del plazo de investigación preliminar.

Se informa además que en el marco de la investigación y en conjunto con la Policía de Río Negro, el domingo 4 de febrero se realizaron cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Cipolletti busca de indicios que refuercen las evidencias en contra de los acusados. En uno de ellos se secuestró la remera que habría utilizado uno de los imputados al momento del ataque y que puede observarse en los videos captados por una cámara de seguridad.