Ratifican la exclusión de la querella en el crimen de un joven en un supermercado de Bariloche

El juez Marcos Burgos sostuvo la decisión de que la familia de Brian Quinchagual, el joven asesinado en el estacionamiento de un supermercado en Bariloche, se quede afuera de la querella por omisiones de su abogado particular.

El magistrado ratificó la determinación que semanas atrás tomó el juez Gregor Joos, que hizo lugar a un planteo de la defensa oficial y determinó que la querella, representada por el abogado Jorge Pschunder, no había cumplimentado las formalidades que exige el procedimiento penal, al no haber informado en tiempo y forma su adhesión o no a la acusación que realizó la fiscalía contra el acusado, Mauricio Buchaillot, en diciembre pasado.

El juez escuchó a las partes ayer en una audiencia presencial, donde la madre de la víctima, Sandra Quinchagual, tomó la palabra y reclamó continuar en el expediente como querellante. “Nunca hice abandono de la causa. Estuve en todas las audiencias y tengo derecho a estar en el juicio de mi hijo. Tengo que poder defender a mi hijo”, insistió.

El juez se tomó un día para analizar la situación y resolver, y hoy informó a las partes en una audiencia realizada por Zoom. El magistrado ponderó con rigurosidad el proceso que se debe seguir en las causas penales y ratificó así la decisión de su par, Gregor Joos, que entendió que el abogado no había presentado por escrito, en el plazo correspondiente, su adhesión a la acusación y la inclusión de un agravante por racismo, que informó horas antes de la audiencia pasada.

Pschunder manifestó hoy que irá al Tribunal de Impugnación para cuestionar esta decisión que ya fue ratificada por dos jueces distintos.

Burgos, además, ordenó que se fije una audiencia de control de acusación, para avanzar en el juicio contra Buchaillot, quien permanece detenido en el Penal 3 de Bariloche.

El caso será analizado en un juicio por jurados, debido a que la fiscalía anticipó que solicitará una pena superior a los 12 años, por el delito de homicidio simple y tenencia ilegal de armas.