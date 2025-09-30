Rechazan probation por un siniestro fatal camino a El Cóndor: el caso irá a juicio oral en Viedma

La Justicia de Viedma rechazó un pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por la defensa de un hombre acusado de causar una muerte en un siniestro vial ocurrido camino a El Cóndor. El caso continuará hacia el juicio oral y público, donde se definirá la responsabilidad penal y una eventual condena.

El hecho se registró en la Ruta 1, a pocos kilómetros de la capital rionegrina, cuando el imputado, identificado como Federico Navarré, conducía alcoholizado y provocó un accidente que terminó con una víctima fatal.

El pedido de la defensa

Durante la audiencia, la defensa argumentó que el acusado reunía los requisitos legales para acceder a la probation, al tratarse de su primer proceso penal y no contar con antecedentes condenatorios. Como parte de la propuesta, ofreció una reparación económica, la auto inhabilitación para conducir por tres años, la entrega voluntaria de su licencia de conducir, la realización de un curso de manejo responsable y un tratamiento psicológico orientado a la conducción.

La fiscalía y la querella se opusieron de manera contundente. La querella remarcó que la propuesta no incluía ninguna referencia a la familia de la víctima, un punto central para valorar la razonabilidad del pedido.

Los argumentos del juez

El juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain sostuvo que la reparación integral “no supone solo la composición económica” y que en este caso la oferta carecía de la “entidad, completitud y extensión” necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva. Recalcó que la verdadera reparación solo podrá lograrse con un debate oral y público.

Además, destacó que el dictamen de la fiscalía resultó “suficientemente fundado, ajustado a derecho y en consecuencia vinculante para esta jurisdicción”. También subrayó que la política criminal corresponde al Ministerio Público, que manifestó su interés en perseguir este delito.

Hacia el juicio oral

Con estos argumentos, el juez rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa y resolvió que la causa avance hacia el juicio oral. En esa instancia, se definirá la responsabilidad penal del acusado y la eventual condena.