AUH ANSES octubre 2026: cuánto cobrás con aumento, Tarjeta Alimentar y el pago de la Libreta

En el marco de las actualizaciones mensuales fijadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara las liquidaciones de octubre 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un reajuste del 1,66%.

Además del desembolso directo del haber básico y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un sector clave de beneficiarios percibirá un ingreso extraordinario: el cobro del 20% acumulado, correspondiente al período 2025, para quienes completaron la presentación de la Libreta AUH durante agosto.

Este esquema consolidado elevará significativamente los pagos de bolsillo, alcanzando cifras de hasta $471.971,60 para familias con un hijo y superando los $1.348.000 para hogares con tres niños.

Montos AUH ANSES, con Tarjeta Alimentar y Libreta en octubre 2026

Con el aumento del 1,66%, el haber bruto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $156.588. Aplicada la retención mensual del 20% ($31.317,60), ANSES acredita de forma directa $125.270,40 por niño.

Aquellos titulares que acreditaron la escolaridad y los controles de salud, durante agosto, percibirán este mes el acumulado anual de $274.451,20 por hijo, por los 12 meses de retenciones, que se suma a la partida alimentaria.

El esquema consolidado general queda estructurado de la siguiente forma:

Familias con 1 hijo: $125.270,40 (AUH directa) + $72.250 (Alimentar) + $274.451,20 (Libreta) = $471.971,60 .

$125.270,40 (AUH directa) + $72.250 (Alimentar) + $274.451,20 (Libreta) = . Familias con 2 hijos: $250.540,80 (AUH directa) + $113.299 (Alimentar) + $548.902,40 (Libreta) = $912.742,20 .

$250.540,80 (AUH directa) + $113.299 (Alimentar) + $548.902,40 (Libreta) = . Familias con 3 hijos: $375.811,20 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $823.353,60 (Libreta) = $1.348.589,80 .

$375.811,20 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $823.353,60 (Libreta) = . Familias con 4 hijos: $501.081,60 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $1.097.804,80 (Libreta) = $1.748.311,40 .

$501.081,60 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $1.097.804,80 (Libreta) = . Familias con 5 hijos: $626.352 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $1.372.256 (Libreta) = $2.148.033 .

$626.352 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $1.372.256 (Libreta) = . Familias con 6 hijos: $751.622,40 (AUH directa) + $149.425 (Alimentar) + $1.646.707,20 (Libreta) = $2.547.754,60.

En los casos de AUH por hijo con discapacidad, el haber bruto sube a $509.863 ($407.890,40 directos y $101.972,60 retenidos). Sumando el plus alimentario, de $72.250, y la retención anual acumulada, de $893.658,20, el pago consolidado en octubre escala a $1.373.798,60.

Escalas diferenciales AUH en Zona 1: cuánto liquida ANSES en la Patagonia

Para los residentes de las provincias patagónicas y zonas desfavorables (denominada Zona 1), ANSES aplica un adicional por zona desfavorable que eleva el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo a $203.566, resultando un pago directo mensual de $162.852,80.

Al consolidar los doce meses de Libreta, $356.787,80 por niño, y el subsidio de la Tarjeta Alimentar, los montos en la región sur son:

1 hijo: $162.852,80 + $72.250 + $356.787,80 = $591.890,60 .

$162.852,80 + $72.250 + $356.787,80 = . 2 hijos: $325.705,60 + $113.299 + $713.575,60 = $1.152.580,20 .

$325.705,60 + $113.299 + $713.575,60 = . 3 hijos: $488.558,40 + $149.425 + $1.070.363,40 = $1.708.346,80 .

$488.558,40 + $149.425 + $1.070.363,40 = . 4 hijos: $651.411,20 + $149.425 + $1.427.151,20 = $2.227.987,40 .

$651.411,20 + $149.425 + $1.427.151,20 = . 5 hijos: $814.264 + $149.425 + $1.783.939 = $2.747.628 .

$814.264 + $149.425 + $1.783.939 = . 6 hijos: $977.116,80 + $149.425 + $2.140.726,80 = $3.267.268,60.

Para titulares de AUH por discapacidad en Zona 1, la asignación bruta se ubica en $662.823 ($530.258,40 netos). Al adicionarse los $72.250 de Tarjeta Alimentar y los $1.161.756,80 del 20% anualizado, el cobro total en octubre 2026 alcanza $1.764.265,20.

Validación automática de la Libreta AUH y transición del trámite en Mi ANSES

Aunque la Resolución 508/2026 aprobó la modernización de los sistemas, para que ANSES acredite de forma automática el 20% retenido mediante cruces informáticos con los ministerios de Salud y Educación, el mecanismo operativo de interoperabilidad se encuentra en etapa de despliegue técnico.

Por este motivo, durante octubre 2026 la acreditación del saldo retenido se efectivizará de manera estricta para aquellos titulares que hayan cargado y presentado el formulario físico o digital de la Libreta AUH ante el organismo previsional durante agosto.

Los beneficiarios pueden corroborar si tienen la liquidación habilitada, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la app o web oficial de Mi ANSES, dentro de la sección «Mis Cobros«.