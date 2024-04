Regionalización y ajuste, el plan del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, diseña su propia estrategia para acompañar la política prioritaria del gobernador Rolando Figueroa: la regionalización. Aprovechará para hacer una revisión integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en rigor un decreto ley firmado en las postrimerías de la dictadura cívico militar emparchado a lo largo de los años. Como en una mano tiene la lapicera y en la otra una motosierra, coordinará ambos objetivos.

En los últimos días Gennari concedió varias entrevistas para dejar explícito su apoyo al proyecto de regionalización y anunció que el Poder Judicial lo acompañará. «Es una forma adecuada de dar respuesta con cercanía», manifestó. La letra chica está en elaboración.

La presidenta dijo que es una gran oportunidad para revisar toda la Ley Orgánica, que «es muy anticuada, con lenguaje inapropiado».

Diario RÍO NEGRO le preguntó si, al darle ese tono fundacional, convocará a otras organizaciones que pueden considerarse involucradas como los Colegios de Abogados, el sindicato de empleados o la Asociación de Magistrados. «El gobierno del Tribunal Superior de Justicia se ejerce a través de un solo órgano colegiado. En principio, el Tribunal hará ese trabajo. Se puede abrir después a una etapa de aportes y consultas», respondió.

La motosierra

Gennari aclaró que la adhesión al decreto de regionalización -ella preferiría que fuera una ley- tiene un solo límite: no generar más gastos. «Al contrario, los estamos bajando», dijo.

La motosierra que aplica en el Poder Judicial se nota, por ejemplo, en que está postergado el ingreso de nuevos empleados. Y en detalles mínimos, como la eliminación de las medallas de oro que les entregaban a los que cumplen 25 años de antigüedad. Desde ahora recibirán solo un diploma.

De cinco a siete

El núcleo del proyecto de regionalización del Poder Ejecutivo es la creación de siete regiones que no alteran la división departamental pero la solapan. Se denominan Confluencia, Comarca Petrolera, Vaca Muerta, Limay Medio, Centro Oeste, Norte y Sur.

El Poder Judicial, por su parte, está dividido en cinco circunscripciones con cabeceras en Neuquén, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes y Chos Malal. Cada una es supervisada por un vocal del Tribunal.

De aplicarse con un calco una división sobre otra, de la Primera Circunscripción se independizarían Añelo, Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar, que pasarían a la región Vaca Muerta (junto con Aguada San Roque y Octavio Pico), así como Sauzal Bonito (dependería de la región Comarca Petrolera).

Reparto del trabajo

La Primera Circunscripción concentra por lo menos el 70% del trabajo total del Poder Judicial, quizá más en algunos fueros. Tener una circunscripción propia es un antiguo anhelo de Rincón de los Sauces, periódicamente reivindicada por el gremio petrolero, la familia Rucci y algunos abogados que litigan en la zona. Se sienten lejos y desatendidos por la capital, aunque en los últimos años han logrado que en la ciudad se instalen jueces penales y de familia, fiscales y defensores. La demanda es inagotable: últimamente reclaman por un cuerpo médico forense y cámaras Gesell propias.

«Son ciudades de mucho crecimiento, que a la vez quedaron muy lejos de la capital. Constitucionalmente no hay obstáculos para compatibilizar con las siete regiones», dijo Gennari a este diario.

¿El fuero Vaca Muerta?

Las preguntas surgen. ¿Se creará un fuero especial «Vaca Muerta?» ¿Las empresas podrán elegirlo para radicar allí sus conflictos laborales o tributarios? ¿Cómo se logrará satisfacer esas demandas con el gasto congelado? «De un día para el otro no vamos a poder crear juzgados en todos lados, será progresivo. Tenemos un cuadro macroeconómico que respetar. Hablamos de reducir el gasto, no de contener el gasto», aclaró la presidenta.

Uno de los actores que está del otro lado, el sindicato Sejun, sostiene un plan de lucha en demanda del ingreso de nuevos empleados que ganaron el extenso y exigente concurso del año pasado. El secretario general Claudio Salazar afirmó que Rincón de los Sauces es una de las ciudades que demanda más personal aunque reconoce que los trabajadores no la escogen como la primera opción (de los 388 mejores promedios del concurso, apenas 5 la eligieron como destino). Tampoco los entusiasma que les ofrezcan ocupar el puesto ya mismo. «Cuando se enteran del costo de los alquileres, se espantan. Hay que pensar en eso también», dijo a diario RÍO NEGRO.

«La mejor alumna de Milei»

Salazar hace una lectura muy crítica de la gestión de la presidenta. «Es la mejor alumna de Milei. Se comprometió con Figueroa a hacer el ajuste, se mantuvo en el cargo con la promesa de hacer los deberes», afirmó.

Figueroa y Gennari salieron juntos en varias fotos en las últimas semanas. Mantienen buena sintonía desde que el entonces candidato a gobernador logró que ella se quedara con la presidencia del Tribunal y de la Junta Electoral, a principios del 2023.

Más tarde Gennari le devolvió el gesto al estampar su firma en un proyecto que le interesaba al ya electo gobernador: la creación del Fondo de Estabilización Presupuestaria. Y Figueroa la volvió a acompañar con otra ley que le permitió a Gennari convertirse en la primera presidenta del Tribunal en ocupar dos veces de manera sucesiva el cargo.

Cuando el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, visitó Neuquén, Figueroa le transmitió que sería deseable que en la Corte Suprema de Justicia haya una mujer, y de la Patagonia. El presidente ya postuló a sus candidatos, los dos son varones; uno nació en Bariloche pero no cuenta como cupo federal. Pese a eso, el corazón de Gennari latió con fuerza porque abriga ese sueño.

«En realidad no somos poderes del Estado, somos funciones del Estado. Tenemos distintas funciones, controles, un sistema de pesos y contrapesos. No quiere decir que no podamos trabajar en equipo, de manera colaborativa», dice Gennari cuando le preguntan por su afinidad con el Ejecutivo.