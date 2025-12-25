Revocaron la prisión domiciliaria a un condenado por narcotráfico en Neuquén y ordenaron su detención

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén revocó la prisión domiciliaria de Erwin Andrés Díaz Sánchez, condenado por tráfico de estupefacientes, y ordenó su inmediata detención y traslado a una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. La decisión se tomó tras constatar reiterados incumplimientos a las reglas de conducta impuestas y nuevos hechos de gravedad registrados en distintas jurisdicciones del país.

El fallo sostuvo que la modalidad domiciliaria «no resulta suficiente para neutralizar el peligro de fuga ni para garantizar el cumplimiento efectivo de la condena», a la luz de los antecedentes incorporados y del comportamiento posterior del condenado.

La condena y el beneficio otorgado

Díaz Sánchez había sido condenado el 1 de agosto de 2024 a cinco años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Esa pena fue unificada con otra sentencia provincial, fijándose una pena única de cinco años y tres meses de prisión efectiva, además de multa, accesorias y costas.

En febrero de este año, el tribunal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria por razones de salud, bajo estrictas condiciones: no salir del domicilio sin autorización, someterse a controles, no poseer armas ni consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos.

El pedido fiscal y los nuevos hechos

En una audiencia celebrada en noviembre, la fiscal federal Luisina Tiscornia solicitó la revocación del beneficio tras un allanamiento en el domicilio del condenado, donde se secuestraron drogas, armas y municiones. Según expuso la fiscalía, esos elementos violaban de manera directa las pautas impuestas por el tribunal.

Además, la representante del Ministerio Público recordó que Díaz Sánchez fue hallado en febrero de este año en la provincia de Córdoba con un arma de fuego en su poder, pese a la prohibición expresa. A ello se sumó un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Resistencia, en Chaco, donde se incautaron armas, municiones, vehículos y más de 14 millones de pesos.

La valoración del Tribunal

Al resolver, el tribunal sostuvo que estos hechos «dan cuenta de la reiteración y persistencia de conductas contrarias a las pautas de conducta impuestas». En ese sentido, remarcó que el imputado fue indagado en Chaco por delitos de tráfico de estupefacientes agravado y lavado de activos, lo que agrava su situación procesal.

«El comportamiento asumido con posterioridad por el condenado evidencia un desapego al beneficio concedido«, afirmó el fallo. Y agregó que las medidas menos gravosas “se han revelado ineficaces”, por lo que resulta necesaria “una medida de coerción más intensa”.

El estado de salud

Uno de los puntos centrales debatidos fue la salud del condenado. El Cuerpo Médico Forense de Neuquén informó que Díaz Sánchez presenta “signos leves de paresia facial periférica derecha”, pero aclaró que “puede permanecer alojado en establecimiento penitenciario, siempre que se le provea la medicación indicada y los controles médicos necesarios”.

El tribunal hizo suya esa conclusión y descartó que el cuadro clínico sea un impedimento para el cumplimiento de la pena en una cárcel común.

La respuesta a la defensa

La defensa había planteado que la condena no se encuentra firme y que rige el principio de inocencia. Sin embargo, el fallo aclaró que, aunque la sentencia está bajo revisión, ello no impide adoptar medidas preventivas cuando existen riesgos concretos.

“La presunción de inocencia no es absoluta y debe ser ponderada junto con otros fines del proceso penal”, sostuvo el tribunal, que señaló que dicho principio se encuentra “debilitado por la reiteración de conductas que violan las pautas de conducta impuestas”.

La resolución

En la parte resolutiva, el Tribunal dispuso revocar la detención domiciliaria y ordenó a la Policía Federal Argentina detener a Díaz Sánchez y trasladarlo de manera provisoria a una dependencia con condiciones de alojamiento. Además, ofició de forma urgente al Servicio Penitenciario Federal para que asigne un cupo para su ingreso.