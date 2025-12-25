Varios hechos de inseguridad marcaron la noche de Navidad en Neuquén

Una serie de hechos de gravedad registrados durante la noche del 24 de diciembre en Neuquén capital demandó la intervención de distintas unidades policiales, con un saldo de un hombre detenido, un móvil policial dañado y el secuestro de un vehículo que tenía pedido judicial vigente.

El primer hecho: violencia de género

El primer episodio ocurrió cerca de las 21.40, cuando efectivos acudieron a la intersección de Soldado Desconocido y Lanín, tras un requerimiento de la Comisaría N° 17. En el lugar, una mujer domiciliada en calle Ceferino Namuncurá denunció haber sido agredida físicamente por su ex pareja, por lo que fue trasladada a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente.

Posteriormente, el personal se dirigió al domicilio del presunto agresor, ubicado en la misma calle Namuncurá. Al intentar entrevistarlo, el hombre reaccionó de manera hostil y comenzó a arrojar elementos contundentes contra los uniformados, lo que obligó a solicitar apoyo de personal de Metropolitana. El individuo se encerró en su vivienda y las fuerzas se retiraron del lugar.

Agresión a la Policía

Minutos más tarde, vecinos alertaron sobre personas desplazándose por los techos de viviendas cercanas. Al permanecer en la zona, los efectivos fueron nuevamente atacados con piedras por un grupo de hombres, debiendo repeler la agresión. Como consecuencia, se registraron daños en el parabrisas de un móvil policial y se demoró a un hombre mayor de edad.

Por estos hechos se iniciaron actuaciones judiciales por daño, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Noelia Stilger, quien posteriormente dispuso la libertad del demorado.

Robo calificado a un comercio

Horas después, alrededor de las 23.15, a requerimiento del Centro de Operaciones Policiales, efectivos acudieron a un domicilio de calle Cacheuta, donde un vecino denunció un robo calificado.

Según relató, dos hombres ingresaron por la fuerza a su vivienda —donde funciona un pequeño comercio—, uno de ellos armado con un revólver, y tras exigir dinero sustrajeron dos cervezas antes de huir en un vehículo blanco con daños visibles.

Un hombre armado fue demorado

Más tarde, durante patrullajes preventivos, la policía volvió a intervenir en calle Ceferino Namuncurá ante denuncias por la presencia de un hombre armado en un vehículo blanco. En la intersección con Gatica, los efectivos reconocieron a uno de los implicados en los incidentes previos, quien fue demorado y luego reconocido por la víctima del asalto, quedando detenido por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Finalmente, durante la mañana del miércoles, fue localizado y secuestrado un Peugeot 2008 blanco con pedido judicial vigente, vinculado al robo, que había sido abandonado durante la madrugada.