Juicio por violencia de género: declaró en Roca contra su expareja policía que le disparó en el pie

En una jornada marcada por la tensión y el desgarrador testimonio de la denunciante, se dio inicio al juicio contra un efectivo policial acusado de atacar a su expareja con su arma reglamentaria en Roca. El caso, que se tramita ante un Tribunal Colegiado, ha generado gran conmoción debido a la gravedad de los cargos y la pretensión punitiva de la fiscalía, que supera los tres años de prisión.



La teoría del caso: «¿Vos no me vas a dejar?»



Durante los alegatos de apertura, el Ministerio Público Fiscal reconstruyó la violenta escena ocurrida el pasado 18 de mayo. Según la acusación, el imputado utilizó su arma de servicio para amedrentar a la joven en su domicilio.

“Lograremos demostrar que el imputado tomó su arma reglamentaria, la cargó y, mientras le decía a la joven ‘vos no me vas a dejar’, accionó el gatillo efectuando un disparo que le provocó una herida en el pie derecho”, sostuvo el equipo fiscal.



La defensa alega un «disparo accidental»

Por el contrario, el defensor penal público presentó una versión diametralmente opuesta. La estrategia de la defensa busca encuadrar el hecho como un siniestro por imprudencia, negando cualquier intención de dolo.

La defensa sostuvo que el disparo fue accidental y ocurrió en circunstancias de madrugada que restan responsabilidad criminal directa sobre el imputado.

Por su parte la fiscalía insistió en que el acto fue premeditado y enmarcado en un contexto de violencia de género.



Testimonios clave: Criminalística y entorno cercano

Durante la audiencia, el tribunal escuchó al personal del Gabinete de Criminalística quienes analizaron la escena del disparo.

También hablaron compañeros de trabajo del imputado y a los efectivos policiales que intervinieron inicialmente.

Además de la joven afectada, declararon un vecino, personal de seguridad de la Clínica Roca y su madre.



Calificación legal y posibles penas

El proceso judicial se desarrolla bajo una calificación legal compleja que agrava la situación del uniformado. Se le imputan delitos que, según el Código Penal, incluyen lesiones graves agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género y amenazas con armas, agravadas por el uso de arma de fuego.



¿Cómo sigue el juicio?

El debate oral y público continuará mañana con la recepción de los últimos testimonios. Posteriormente, se llevarán a cabo los alegatos de clausura, donde las partes solicitarán o rechazarán la declaración de responsabilidad penal del imputado.