Javier Milei analiza la fecha para enviar al Congreso su paquete de reformas para este 2026

Javier Milei realizó apertura oficial de las sesiones ordinarias y la actividad parlamentaria ya está en marcha. En este sentido, el presidente analiza cuándo enviar al Congreso su paquete de reformas para impulsar este 2026.

Además de la fecha, también buscan decidir cuáles serán los proyectos a los que se le dará prioridad. Cabe recordar que el paquete de reformas contiene cerca de 90 proyectos por los cuales el Gobierno retomará las negociaciones con los gobernadores.

Javier Milei y su agenda de reformas

El presidente le solicitó a sus Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas para armar un paquete de reformas. A estas se van a sumar las que elaboró el Consejo de Mayo y las que quedaron pendientes del verano.

En teoría uno de los primeros proyectos que se debería enviar al Congreso para definir su futuro es la ley de Glaciares que ya fue enviada por el Senado a Diputados. Los glaciares es uno de los debates iniciales para este periodo de ordinarias debido a que se viene discutiendo desde diciembre pasado, sin embargo aún no hay fecha para su tratamiento.

Como parte de la estrategia, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo parlamentario. Desde su entorno comentaron: «La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias».

Por otra parte, desde Infobae se reveló que hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente. Lo cierto es que Milei no les puso una fecha límite par que cumplan con la tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

De igual manera están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otros puntos, este equipo impulsó una Ley de Libertad Educativa que promueve cambios en la organización, en el funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario. También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el fin de prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El paquete incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política. Esta última destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos, eliminar las PASO, y endurecer los controles del Código Penal.

En paralelo, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Una de las prioridades en este acuerdo es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro punto en ese Ministerio refiere a la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país. El temario incluye también modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica y una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

La agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, el presidente anunció que enviará «proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa».

Con información de Infobae