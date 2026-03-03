Javier Milei refuerza su alianza estratégica con Estados Unidos: nuevo encuentro con Trump y posible visita de Marco Rubio

Tras el inicio del ciclo legislativo en el Congreso, el presidente Javier Milei retoma su proyección internacional con una agenda cargada de gestos hacia Washington.

El mandatario partirá este viernes rumbo a los Estados Unidos para participar de una cumbre de líderes aliados organizada por Donald Trump, en un movimiento que busca consolidar el eje político entre Buenos Aires y la futura administración republicana.

Cumbre de aliados en Miami: la agenda de Javier Milei

La actividad central de la gira tendrá lugar el sábado en el Hotel Doral de Miami. Allí, Milei se encontrará nuevamente con Trump en el marco de una reunión que convoca a los principales referentes de la región alineados con los intereses de la Casa Blanca.

ntre los invitados confirmados figuran mandatarios como Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), además de referentes de Bolivia y Honduras.

Este encuentro se produce en un contexto de máxima tensión global, con Trump supervisando temas de política exterior desde su residencia en Mar-a-Lago. Para la comitiva argentina, esta cita es una oportunidad clave para ratificar la «estrechez ideológica» y la sintonía política que el libertario mantiene con el líder republicano.

Búsqueda de inversiones: del «Argentina Week» a Wall Street

Luego de su paso por Florida, la agenda presidencial se trasladará a Nueva York. Allí, Milei encabezará la inauguración del Argentina Week, un evento de alto perfil que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo. El objetivo principal es posicionar al país como un destino seguro para el capital extranjero, con especial foco en sectores estratégicos como la energía, las finanzas y la tecnología.

El Gobierno trabaja codo a codo con importantes corporaciones estadounidenses para mostrar las potencialidades de las reformas económicas en curso. Para la Casa Rosada, atraer inversiones es la pieza fundamental para sostener el programa de estabilización económica iniciado en diciembre.

La posible llegada de Marco Rubio a Buenos Aires y el encuentro con Javier Milei

Como cierre de esta intensa actividad diplomática, fuentes oficiales confirmaron que es «altamente probable» que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viaje a la Argentina la próxima semana. De concretarse, sería un respaldo institucional de enorme peso para la gestión de Milei.

Rubio, de ascendencia cubana y con una visión crítica de los regímenes autoritarios en la región, ya había visitado el país en febrero de 2024.

En aquella oportunidad, el funcionario destacó que el presidente argentino es un aliado clave y que Estados Unidos debe brindarle todo su apoyo. Su retorno a Buenos Aires, ahora con un rol central en la diplomacia de su país, marcaría el punto más alto de la relación bilateral en lo que va del año.