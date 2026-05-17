Secta Rusa en Bariloche: las primeras imágenes de Rudnev Konstantin cumpliendo la detención domiciliaria

Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso de 58 años acusado de trata de personas, ya se encuentra en la localidad bonaerense de San Vicente, donde comenzó a cumplir el régimen de prisión domiciliaria.

En un material audiovisual exclusivo obtenido por Diario RÍO NEGRO, se puede observar al imputado en el inmueble donde deberá permanecer bajo estricta vigilancia. La medida se hace efectiva tras pasar más de un año detenido en el penal de máxima seguridad de la Unidad 6 de Rawson, dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

El traslado se convirtió en un foco de estricto conflicto. Demandó un recorrido terrestre de aproximadamente 24 horas para conectar Chubut con la provincia de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes judiciales, Rudnev ya cuenta con la tobillera electrónica colocada el pasado 14 de mayo por el sistema de dispositivos de la Provincia del Chubut, y su monitoreo operativo está a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Konstantin estuvo alojado en el penal de Rawson más de un año.

Denuncia por riesgo de salud en el traslado

La modalidad del operativo generó un fuerte rechazo por parte del entorno del imputado. Su esposa, Tamara Rudneva, denunció públicamente que las condiciones del viaje en carretera pusieron en riesgo la vida de su marido.

«El recorrido no debería haberse hecho por tierra», reclamó Rudneva, señalando que su esposo padece fibrosis pulmonar progresiva, antecedentes cardiovasculares y una hernia inguinoescrotal derecha de gran tamaño.

Esta situación médica extrema había sido advertida formalmente al juez de la causa mediante un correo electrónico la noche previa a la partida. Durante días se debatió en sede judicial la posibilidad de realizar un traslado aéreo; incluso la Policía Federal Argentina llegó a ofrecer una aeronave de su propia flota institucional, alternativa que finalmente fue descartada por las autoridades en favor de la vía terrestre.

Para acceder al beneficio dispuesto desde el 23 de abril por el Tribunal de Impugnación del Distrito General Roca, la defensa de Rudnev debió cumplir con una serie de requisitos rigurosos, entre ellos la fijación de garantes designados, la prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y el

depósito de una caución económica, efectivizado el 29 de abril.

La defensa alega «crisis probatoria» y persecución

Mientras Rudnev se instala en Buenos Aires, la estrategia legal liderada por el abogado Alejandro Sarubbi apunta al cierre definitivo de la causa, argumentando una absoluta falta de pruebas materiales.

«A Konstantin lo están castigando sin una sola prueba real. No encontraron drogas, no encontraron víctimas y no encontraron hechos», enfatizó Tamara Rudneva a este medio. La mujer recordó que los peritajes oficiales descartaron la presencia de sustancias ilegales y que los medicamentos sospechados inicialmente ni siquiera pertenecían a Rudnev.

El punto central de la defensa radica en el testimonio de la supuesta damnificada. «La propia mujer declaró formalmente que no es víctima de nadie», argumentó la esposa del acusado. En concordancia, el abogado Sarubbi subrayó que en el delito de trata de personas la existencia de una víctima es un elemento indispensable: «No puede ignorarse una declaración judicial formal donde se niega la coerción, la explotación o la violencia».

Rudnev Konstantin junto a su esposa Tamara Rudneva, en la residencia de San Vicente.

Asimismo, el entorno de Rudnev se refirió a situaciones de su pasado en Rusia y episodios previos de la detención. Su esposa justificó un antiguo intento de lesión en el cuello como «un acto extremo de desesperación y protesta contra una detención injusta, vinculada a la persecución política que sufrió en su país», desestimando las versiones de un intento de fuga. También aclaró que sus actividades espirituales y seminarios concluyeron definitivamente antes del año 2010.

Repercusión internacional y la lupa de la ONU y la CIDH

El caso de Konstantin Rudnev adquirió escala internacional previo a este traslado. En enero de 2026, la abogada parisina Patricia Duval, especialista en derecho internacional de derechos humanos egresada de la Universidad de La Sorbona, elevó una solicitud de acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y cuatro Relatores Especiales, catalogando la reclusión en Rawson como «arbitraria, inhumana y degradante».

El traslado estuvo coordinado por fuerzas federales.

Por su parte la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) recibió en febrero de 2026 una petición de medidas cautelares en favor del ciudadano ruso, expediente que se encuentra actualmente en etapa de estudio formal.

Con el imputado ya asentado en San Vicente bajo monitoreo electrónico, la causa penal ingresa en una etapa de definiciones estructurales, mientras la defensa presiona para obtener el sobreseimiento definitivo. La fiscalía federal en tanto, buscará elevar el caso a juicio.